$!Las razones por las que amamos a David Ortiz

La noche de este domingo el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz fue herido en la espalda, y la bala le salió por el abdomen bala en el pecho y operado de emergencia, según los médicos de la Clínica Abel González, se encuentra fuera de peligro. El mundo del béisbol y general se volcó en apoyo al dominicano. En Twitter un fanático decía que sentía que habían herido a alguien de su familia. Diario Libre ha recopilado diez razones porqué amar a David Ortiz.

1- Desde el 2008 el “Fondo Para La Niñez David Ortiz”, en alianza con el “Mass General Hospital For Children” de Boston y la organización “World Pediatric Project”, ha recaudado más de $4 millones de dólares para pagar costosas cirugías del corazón y enfermedades críticas a más de 700 niños, dominicanos y norteamericanos. “Es mi mayor orgullo y una de las razones para que vaya tranquilo a mi cama cada noche”. Realiza cada año el “Clásico de Golf de Celebridades David Ortiz”, los fondos van directos a la entidad. CEDIMAT nombró su Unidad de Cardiología Pediátrica de su Centro Cardiovascular con el nombre del ex deportista. La dedicación de la unidad especializada viene a raíz de la vinculación de David Ortiz con las obras sociales de CEDIMAT, que desde el año 2005, ha contribuido con intervenciones de más de quinientos niños y niñas dominicanos con cardiopatía congénita. Su labor altruista ha permitido salvar a estos infantes que no tenían otras posibilidades de salud y vida.

2- Ortiz, presidente del Fondo para la Niñez David Ortiz, y la psicóloga Soraya Lara de Mármol, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM), fueron escogidos Hombre y Mujer del Año 2015 de Diario Libre. Ortiz no recibió el reconocimiento por ser un magnífico jugador de las grandes ligas, sino porque, a través del Fondo para la Niñez, patrocina cirugías del corazón a cientos de niños pobres del país. Sólo en el 2015, su Fondo costeó las operaciones de 70 niños dominicanos.

3- El criollo jugó durante 20 temporadas en la MLB, se retiró del béisbol luego de la temporada del 2016, es considerado uno de los mejores bateadores más importantes y un fuerte candidato al Salón de la Fama. Bateó .286 con 541 jonrones, 632 dobles y 1,768 carreras impulsadas con Boston y Mellizos de Minnesota y ganó tres veces la Serie Mundial con los Medias Rojas.

4- Se crió en la República Dominicana, firmó su primer contrato con los Marineros de Seattle y, más tarde, perdió su lugar con los Mellizos de Minnesota para pasar a esa ciudad donde el béisbol es locura, Boston. Considerado por muchos hasta ese punto como un talento de bajo rendimiento, Ortiz se convirtió en uno de los toleteros más temidos y adorados del béisbol, ya cambió el curso de la historia del juego al contribuir con la primera victoria en 86 años de Boston en la Serie Mundial, lo que puso fin a la famosa “Maldición del Bambino”.