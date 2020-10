$!Las sugerencias claves de Manny Acta para los peloteros del torneo otoño-invernal

Con tono impasible y como si estuviera personalizando a un profesor que quiere ser entendido por sus estudiantes, el directivo y vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas Orientales, Manny Acta, envió un claro mensaje para los jugadores de su equipo, extensivo al resto de los cinco equipos de la Liga.

Después de establecer un panorama comparativo entre lo que vivió en Grandes Ligas, con respecto al coronavirus, y lo que se experimentará en próximo torneo de béisbol otoño-invernal, Acta apuntó a dos palabras –o quizás tres, necesarias para todos los actores del campeonato.

“Las palabras claves van a ser responsabilidad y disciplina”, dijo Acta, al ser entrevistado por Mañana Deportiva, que producen Yancen Pujols, Satosky Terrero y Máximo Díaz. Y en lo personal lleva su misión de orientar a sus jugadores.

Acta dijo que será difícil jugar sin fanáticos y pese a esa situación valoró el esfuerzo realizado por la Liga de Béisbol Profesional (Lidom), que preside Vitelio Mejía. Valoró el hecho de que la Lidom “se ha preocupado por la salud de nosotros”, lo que se deja ver con el protocolo establecido, así como la contratación del personal especializado en el manejo del COVID-19.

Difícil, pero se puede

De inicio, la Lidom ha planteado jugar sin fanático, lo que será un factor adverso para la Liga.

“Va a ser difícil, no jugar con fanático y todo el proceso que eso conlleva porque yo lo acabo de pasar aquí en la MLB, pero nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo”, dijo Acta.

En lo personal ha sostenido conversaciones con los muchachos de su equipo “porque no queremos que nadie sea el culpable de que el torneo colapse”.

Para evitar eso, señaló que se requerirá “hablar mucho con los jugadores, porque esto simplemente se puede realizar con disciplina y responsabilidad y para mí responsabilidad es la palabra más grande”, dado que si un jugador se infecta por hacer las cosas correctas puede llevar el virus “a tu casa y después lo lleva al estadio donde puedes afectar un equipo y a un torneo completo”.

Para peloteros y fanáticos

Dijo que se trabaja en concienciar a los jugadores dado que “el Gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario ayudando a los equipos”.

Los ministerios de Salud y de Deportes han prestado su apoyo a la organización del torneo y el presidente de la República, Luis Abinader ha dejado saber a través de sus funcionarios que quiere que haya béisbol este año.

Ese esfuerzo se hace, sostiene Manny por jugadores y fanáticos. “Esta temporada básicamente la vamos a hacer para la fanaticada, el pueblo dominicano y para los jugadores”, señaló. “Traté de explicarle eso a ellos”, los jugadores.

Con respecto a los peloteros señaló que a los peloteros que no jugaron en ligas menores, aun cuando les dieron una dieta de “un par de pesos”, los que no jugaron en México y Grandes Ligas “ellos necesitan el trabajo y nosotros comprendemos eso como dueños de equipo”.

Señaló que se va a hacer todo el esfuerzo que beneficie a la fanaticada y a los jugadores, “pero en cambio nosotros pedimos disciplina, pedimos responsabilidad y eso que nosotros pasamos ahora mismo en MLB, eso se puede lograr. Si tú tienes disciplina y responsabilidad, con las pruebas, el distanciamiento social y la mascarilla, eso se resuelve”.

Dijo que el equipo también hará pruebas aparte, además de las que haga Lidom.

Alejarse de muchas cosas

Otra palabra clave para los peloteros de las Estrellas y la Liga es el esfuerzo que les corresponde de estar “haciendo sacrificios”.

Eso incluye “alejándonos de personas que no tenemos que estar cerca de ellos en esos momentos y cumpliendo el protocolo”.

Reconoce que “es incómodo, no vamos a decir que es fácil” y pone de ejemplo que ya el pelotero no podrá a las 6:45 p.m. agarrar para fuera del estadio “a una fritura o un plato de arroz que le mandaron de cualquier esquina, porque eso aumenta el riesgo”.

En Grandes Ligas, explicó el alimento que ingerían, en el estadio, era comida “que ya estaba empacada y preparada”.

Eso cambió todo el panorama a lo que era una costumbre, antes del COVID-19. “Cuando tú vas de un bufet con todo lo que quieras comer, como hacían anteriormente, coger lo que tú quieras”, señala “a que –ahora- te van a dar una comida empaquetada, esto es lo que hay, o hay pollo o hay cerdo, si tú no comes uno de esos dos, tú no vas a comer porque eso es lo que hay”.

Y aquí concluye con otras dos palabras, también claves, lo que suman cinco: “Eso es ajustarse, adaptarse”.