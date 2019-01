$!Los Yanquis podrían arrepentirse si no firman a Manny Machado

La idea de que los Yankees necesitaban una reunión con Manny Machado para conocerlo bien era risible desde el principio. Cualquier persona, y especialmente cualquiera de la División Este de la Liga Americana, que no sepa exactamente qué esperar de Machado a estas alturas de su carrera no ha estado prestando atención. Y si los Yankees, sabiendo lo que saben y habiendo visto lo que han visto de él desde el otro lado del diamante, quieren a Machado, deberían asegurarse de firmarlo antes de lo que lo hagan los Medias Blancas o los Filis.

“Uno sabe lo que está recibiendo”, dijo hace poco Buck Showalter, que dirigió cada juego de Machado en las Grandes Ligas antes de que fuese cambiado a los Dodgers.

Showalter lo vio subir a las Grandes Ligas y lo vio crecer. Conoce a Machado y lo entiende tan bien como un manager puede entender a un joven y talentoso pelotero bajo su mando. Buck conoce sus fortalezas y debilidades, y cuando le pregunté si quisiera a Machado en su equipo si todavía estuviese al frente de un club me dijo, “Yo lo querría”.

Luego se río y añadió, “Y si los Yankees quieren ser todavía más odiados en Boston de lo que ya son, entonces deberían ir de una vez y firmar a Manny si pueden. Porque les puedo asegurar que allá (en Boston) no lo quieren mucho”.

También le pregunté a Showalter si él pondría a Machado en tercera base o en el shortstop si tuviese que escoger y respondió lo siguiente: “Yo sé que quiere jugar en el short. Pero en mi opinión causa más impacto en tercera”.

No tengo idea si los Yankees realmente están decididos a conseguir a Machado, ni cuánto dinero se necesita para firmarlo. Tampoco cuántos años serán necesarios. Sólo sé que la gente a cargo de los Yankees no está simplemente mentalizada en superar a Boston. Están obsesionados con vencer a los Medias Rojas. También sé, tras muchos años en este negocio de cubrir a los Yankees, que sus aficionados no quieren escuchar excusas sobre cuánto dinero está dispuesto a gastar el equipo estos días. ¿Saben por qué? Porque esos mismos seguidores de los Yankees vieron a Boston conseguir a J.D. Martínez el invierno pasado y ganar la Serie Mundial por cuarta vez en los últimos 15 años, por apenas una de los Yankees.

Un amigo, fanático y seguidor de los Yankees, me escribió hace poco explicándome las razones para firmar a Machado.

“Incluso con sus problemas, es un bateador de élite, y está disponible en el mercado a una edad en la que rara vez hay peloteros disponibles en el mercado libre. No hay razones para pensar que no siga siendo un bateador de impacto por otras seis o más temporadas. Y si la meta es superar a los Medias Rojas, entonces tienen que ser tan implacables como ellos. No tengo ninguna duda de que si la situación fuese al revés Boston estaría detrás de Machado. Así han operado por los últimos 20 años. Los Yankees pueden decir cuantas veces quieran que tienen un lineup tan bueno como el de Boston. Eso no es así. Incluso con Didi Gregorius sano no es así”.

Tiene razón. No es un buen lineup. El de los Medias Rojas tiene más balance y versatilidad. Boston no es jonrón o ponche.

Otra cosa, ¿estarían los Yankees considerando a Machado si Gregorius no se hubiese lesionado el codo? No, probablemente. ¿Estarían detrás de Machado y no de Bryce Harper si Brian Cashman no hubiese traído a Giancarlo Stanton el invierno pasado? Lo dudo, francamente.

Pero la situación es la que es, y por ahora están sin Gregorius y persiguiendo a los Medias Rojas.

¿Machado los haría un mejor equipo que Boston? Nadie puede saber eso. Pero sin duda haría de los Yankees un mejor equipo. E insisto: saben lo que estarían recibiendo. Todos sabemos que lo único que tenía que hacer cuando llegó a los Dodgers era mantener la boca cerrada hasta que se convirtiera en agente libre. Pero no lo hizo y terminó diciendo aquellos comentarios sobre “Johnny Hustle.” ¿Qué si creo que de verdad lo piensa? Seguro. ¿Muchos jugadores piensan así? Pueden apostarlo. Simplemente no lo dicen. Él sí. Así es Manny. Showalter solía decir que si todo el mundo estaba usando una franela negra en la práctica, a nadie le sorprendía si Machado vestía de naranja.

“Pero tienen que entender que este es un muchacho competitivo”, añadió Showalter. “Cuando mete la pata, lo acepta y no se esconde. Sabe que de cualquier manera tiene el talento para vencerte”, segun imformó MLB.COM.

Si los Yanquis lo quieren, tienen que ir y firmarlo. Antes de que alguien más lo haga.