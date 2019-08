$!Octavio Dotel: “Soy inocente. Me han ido a buscar como un delincuente”

En las Grandes Ligas, Octavio Dotel fue un trotamundos que no tuvo problemas para adaptarse al confort de 13 clubhouses diferentes en 15 años, pero tras su primera noche en un calabozo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva “no se lo recomienda a nadie”.

En una entrevista con Dario Libre desde la Fiscalía del Distrito Nacional por medio a un amigo que lo fue a visitar, Dotel se declaró “cien por ciento inocente”, culpado de “algo que ni él mismo entiende” y “devastado” a pesar de que su estado de ánimo era el mismo jocoso como cuando lanzaba.

“No quiero ver ninguno de mis familiares, ninguno de mis amigos en una situación como la que yo estoy pasando porque de verdad es un momento muy desagradable”, disparó Dotel, como una de esas rectas sobre las 96 millas con las que ponchó a 1,143 bateadores.

Dotel fue detenido el martes en la mañana en su hogar capitalino, acusado de fungir como testaferro del supuesto narcotraficante César “El Abusador” Rosario. El también exjugador Luis Castillo formaría parte de la supuesta red.

“Llegaron a mi casa a las seis de la mañana”, dijo el derecho nacido en Santo Domingo en 1973. “Entiendo que fueron a buscar a un delincuente llamado Octavio Dotel, que solo lo que ha hecho es bien para su país, fueron a buscarlo con armas largas, más de 27 policías, a mi casa, adonde mis hijos, mi esposa recién parida, (a) mi familia le han hecho este daño sin la mínima necesidad pudiendo ellos solicitarme y llamarme que viniera a la Fiscalía, porque yo no tengo para dónde ir, yo vivo en República Dominicana y soy dominicano, yo entiendo que habían otras formas para solicitarme y llamarme que viniera aquí”.

Lea también: Expeloteros Dotel y Mesa no tienen vínculos con César el Abusador, según sus abogados

Son nueve los arrestados por el caso de César el Abusador y hay cuatro para extradición

Dueño de un colegio en la capital dominicana, una escuela de gimnasia y una empresa inmobiliaria, el exlanzador pidió a sus seguidores estar tranquilos porque entiende que pronto será descargado.

“Me siento de verdad mal de la forma en que me han ido a buscar a mi casa, me han ido a buscar a mi casa como el narcotraficante más grande, el delincuente más grande de la historia de la República Dominicana, el asesino más grande de la República Dominicana, o sea, es increíble de la forma que este país me ha pagado a mí este momento y esta situación, yo entiendo y creo que no me lo merezco porque lo único que yo he hecho es bien para mi país, solo bien”, dijo Dotel.

Explicó que es residente de los Estados Unidos, país de donde regresó recientemente tras su esposa alumbrar su tercer hijo.

“Lo único que puedo decirle al pueblo dominicano es que Octavio Dotel es inocente al cien por ciento, sin la mínima duda”, dijo. “Ahí están las pruebas, no hago nada ilegal, porque yo me he creado y he creado mi mundo limpio y transparente, limpio y transparente”.

En su carrera en la MLB cobró US$41 millones y fue miembro de los Cardenales de San Luis que ganaron la Serie Mundial de 2011 y de la novena dominicana que logró el Clásico Mundial de 2013.

“Estamos buscando lo necesario, lo que la Fiscalía necesita, por lo que nosotros tenemos que presentarle en base a lo que ellos nos están culpando. Pronto ese público que yo tengo allá afuera, esa gente que me sigue, esa gente que ha puesto duda sobre mi persona lo único que puedo decirle es soy inocente al cien por ciento”, dijo el escogidista.

El pasillo del Palacio de Justicia se ha convertido en un desfile de expeloteros que han ido a darle su apoyo a Dotel.