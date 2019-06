Pedro Strop: “No es un secreto que Yasiel Puig es un estúpido, bastante estúpido”

Antes del sábado no existía rencor entre el relevista dominicano de los Cachorros, Pedro Strop, y el jardinero cubano de los Rojos, Yasiel Puig. Pero ahora nos podemos atrever a decir que Strop no es el amigo de Puig.

Durante la victoria del equipo de Chicago sobre Cincinnati el sábado, se subieron los ánimos con dos outs en el cierre de la octava entrada. Strop le dio un bolazo a Puig en la pierna izquierda con la cuenta 3-0.

Puig enfadado comenzó a caminar hacia Strop y azotó su casco. El guardabosque fue controlado por el receptor venezolano Willson Contreras y el inicialista Anthony Rizzo corrió para proteger a su lanzador. Las bancas y los bullpens se vaciaron. Todo se calmó después de varios minutos.

Strop y Puig continuaron intercambiando palabras mientras sus compañeros trataban de separarlos.

“Le pregunté de qué se quejaba. Tuvo la oportunidad de acercarse a la lomita y hacer cualquier cosa”, explicó Strop. “Solamente estaba gritando. No es un secreto que él es estúpido. Bastante estúpido. No le tengo nada en contra, pero es muy estúpido. No cabe duda”.

Después de la pequeña trifulca, todo volvió a la normalidad sin puños ni expulsiones.