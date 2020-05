$!Reglas de béisbol: Sacó la bola del parque y no fue hit, pese a que piso todas las bases

Nos pregunta Agapito De los Santos, de la liga de softbol Los Amigos de Monte Coca, de Monte Coca, Hato Mayor, ¿cuántas carreras son válidas si con las bases llenas se conecta un cuadrangular y el corredor de la segunda, no pisa la tercera?

No es válida ninguna carrera, porque las reglas establecen que cuando el tercer out es forzado, aún sea en jugada de apelación, no es válida ninguna anotación.