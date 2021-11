$!Tatis afirma Estrellas todavía no juegan su mejor béisbol

“Estaba regado”, comentó Obispo sobre su actuación, en la cual hizo varios lanzamientos errantes y en diferentes ubicaciones (altos, bajos, afuera, adentro), fuera de la zona de strike.

“También hubo algunos lanzamientos que estuvieron en la zona (strikes) y no me los dieron. No es una excusa. No soy la clase de lanzador que busco excusas”, comentó Obispo quien cerró el juego con un ponche a Allen Córdova.

“Como yo estaba así, le vine con mi mejor lanzamiento, mi bola rápida”, señaló el líder en juegos salvados (49) en la historia de las Estrellas, quien se anotó su segundo de la joven temporada.

Las Estrellas anotaron una carrera en la cuarta entrada, por jugada de selección en toque de Christian Bethancourt, que le permitió anotar desde la tercera base a Oscar González, quien se embasó por lanzamiento desviado ante el cual se ponchó y marcaron otra más por sencillo empujador de Sócrates Brito en la quinta entada.

Con el juego 2-0, a favor de las Estrellas, las Águilas empataron 2-2 en la octava entrada, por jonrón de Eric Filia, con el cual remolcó a Córdova, embasado por haber sido golpeado por un lanzamiento de Acevedo.

Los dueños de la casa marcaron tres carreras en la parte baja del octavo episodio, una remolcada por sencillo al cuadro (por los predios del antesalista) de Bethancourt y bases por bolas seguidas a Micker Adolfo y Gustavo Núñez, con las bases llenas.

Acevedo fue el lanzador ganador, por las Estrellas. El relevista Jesús Liranzo (0-1) perdió por las Águilas, que contaron con una apertura de 4.0 entradas de Jon Van Meter, con una carrera inmerecida.

Bethancourt bateó de 3-1 y empujó dos carreras. Michael Martínez (3-2), Domingo Leyba (3-2), Elehuris Montero (4-2) y Sandber Pimentel (4-2) pegaron dos imparables cada uno, en el ataque de 12 incogibles de las Estrellas.

Dedicatoria a San Pedro de Macorís

El sábado dedicarán el partido a la provincia de San Pedro de Macorís, la localidad de su sede.

Para la ocasión permitirán entrada gratis a los bleachers (graderías de sol), por cortesía de uno de sus patrocinadores (Aceite El Gallo).

También tendrán la animación de música en vivo en el parque de béisbol y una exhibición de fuegos artificiales, en la promoción que han denominado Día de San Pedro.