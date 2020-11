$!Terry Francona dice estar mejor lo que es buena noticia para Cleveland

“Me siento bien. He estado trabajando duro las últimas seis semanas de verdad", afirmó Francona por teléfono desde su casa en Arizona. “Le dije a (el presidente de operaciones de béisbol) Chris (Antonetti), que eso me era necesario. Dije, ‘oye, dame hasta el Día de Acción de Gracias para tener la certeza de que estoy bien’. Nos acercamos ya al Día de Acción de Gracias y voy muy bien.

Francona ha conjuntado su equipo técnico para la temporada 2021 y por primera vez en mucho tiempo no incluirá a su amigo y coach de banca Brad Mills

Francona, uno de los mejores pilotos y uno de los más queridos en el béisbol, estuvo en la cueva con los Indios sólo 14 partidos este año debido a un problema gastrointestinal que necesitó varias cirugías. También estuvo hospitalizado varios días debido a complicaciones por un trombo.

Ansía regresar para hacer lo que más adora

“Estaré extremadamente emocionado, se los garantizo. No regresaría si no lo estuviera”, apuntó. “Creo que sería un engaño para la organización tener a alguien a cargo que no esté emocionado. El calendario continúa siendo el mismo. Pasas las vacaciones de fin de año, después el primer día del año y todo mundo tiene ganas de regresar”.

“Tengo que respetar eso con los jugadores y coaches, porque tuvieron una temporada agotadora, aun cuando fue de 60 partidos. Yo estaba postrado en casa”.

Francona ha conjuntado su equipo técnico para la temporada 2021 y por primera vez en mucho tiempo no incluirá a su amigo y coach de banca Brad Mills, quien se excusó la campaña anterior por razones personales y regresará con los Indios en otra capacidad.

Francona dijo que Mills lo visitó en fecha reciente para explicarle su decisión de no ponerse el uniforme.

“Sólo necesita estar en casa”, dijo Francona. “Aunque no me parece una decisión difícil, sí es difícil, porque ama el béisbol. Pero creo que él sabe dónde debe estar”.

Francona reemplazará a Mills con DeMarlo Hale, que trabajó con él en Boston y pasó las últimas dos campañas con los Bravos de Atlanta.

Hale fue colaborador de Francona en Boston de 2006 a 2011, desempeñándose como coach de banca en 2010 y 2011. Hale también ha trabajado con Texas, Baltimore y Toronto.

“DeMarlo era la persona en la que pensaba que si yo regresara a dirigir de nuevo me gustaría tenerlo conmigo. Es en verdad bueno. Tiene una manera increíble no sólo de comunicarse, sino de conectarse con todos”, señaló Francona.

Cuando Francona estuvo fuera esta campaña, el coach de primera base, el puertorriqueño Sandy Alomar Jr., lo sustituyó como piloto y logró que el equipo avanzara a la postemporada como comodín, pero Cleveland fue eliminado por los Yanquis de Nueva York.

Alomar, coach en Cleveland durante más de una década, asomaba como candidato para vacantes de piloto, pero no recibió ninguna oportunidad.

“He quedado medio aturdido de que nadie quiso contratarlo este invierno, porque básicamente se sometió a un proceso de entrevistas de 54 juegos y lo hizo bajo las circunstancias más difíciles y salió avante", dijo. “Ahora, por razones personales, me alegra que se quede. Me encanta poder contar con él dentro del personal”.

“Les aseguro que Sandy tiene mucha o más responsabilidad que cualquier coach de primera base en las mayores y eso se debe a que es muy bueno... Cuando pasas ocho años con alguien, acabas confiando mucho en ellos. Así que, por razones personales, me entusiasma que regrese con nosotros, pero en verdad estoy sorprendido”.