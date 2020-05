VIDEO| Pedro Martínez fue grande en los años que se cuestionó la ofensiva por el uso de esteroides

“Era bajo en estatura”, me dijo Paul O’Neill la semana pasada. “Pero eso no le impidió ser el lanzador más intimidador que haya enfrentado.

“En otras palabras”, dijo O’Neill, quien siempre fue uno de los bateadores más inteligentes, “ante Pedro, nunca sentías que estuvieras por delante de la cuenta. Nunca. No importaba si estabas en 2-0 o 3-1, siempre sentías que él tenía la ventaja. Pienso que esos tres lanzamientos, por la manera en la que los localizaba, son los mejores en el juego”.

Nuestros amigos de Elias Sports Bureau indicaron que Dwight Gooden en 1985 (12.2) y Steve Carlton en 1972 (12.1) son los únicos abridores en los últimos 100 años en tener un mejor WAR en un año. Tanto Gooden como Carlton lanzaron en la Liga Nacional. Y cuando lanzaron, nadie había empezado a sospechar sobre el uso de las sustancias prohibidas y no imaginaban cómo luciría el béisbol en los tiempos de Martínez.

“Hay algo sobre Pedro que no se habla mucho”, dijo O’Neill. “Era un gran pensador. Es uno de los otros elementos de su genialidad. Normalmente, cuando cuentas con un repertorio así, no tienes que pensar tanto para completar un juego. Pero él pudo y lo hizo.

“Viéndolo ahora y recordando cómo era el hecho de enfrentarlo, no es casualidad lo que hizo en esos años. Era poderoso en cada aspecto del juego. La recta a 98 millas por hora, el mejor cambio del mundo y además te torturaba con su rompimiento. Y sobre todo eso, sabía que me haría out de alguna forma u otra en el Fenway”.

Martínez medía 5-11 (1.80 metros) y pesaba cerca de 170 libras (77 kilogramos), pero nadie fue tan grande como Pedro en esos años, para finalizar un siglo y comenzar otro. Fue el “Rey del Mundo”.