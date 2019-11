Video | Yermín Mercedes aclara situación con los Tigres del Licey tras suspensión

“Tuve una llamada con Junior Noba (gerente general del Licey) aclarando la situación sobre los que hacen comentarios falsos, negativos, que están llamando mi personalidad y profesión, tratan de dañarme, de decir cosas que no son y realmente no son así”, manifestó.

“Por favor, dejen de estar poniendo cosas negativas, poniendo videos que no son para perjudicarme a mí. Le pido disculpas públicamente a la fanaticada y a las personas que se han sentido mal con todo lo sucedido porque sé que me quieren mucho y me aprecian”, también les pidió perdón a sus compañeros de equipo.

El jugador expresó que viajará a Estados Unidos a prepararse con su equipo los Medias Blancas de Chicago.