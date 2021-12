Licey no debería quedarse callado

Ayer, ESPN Dominicana publicó un amplio y espinoso reportaje sobre malas conductas en el equipo de los Tigres del Licey, haciéndose eco de acusaciones de ex empleados del equipo de problemas de acoso sexual, racismo y fallas graves en materia laboral dentro de la franquicia más ganadora de la pelota dominicana si contamos las temporadas nacionales y las Series del Caribe.

La respuesta del Licey ante una situación tan engorrosa “No me siento motivado a hablar sobre eso”, dijo el presidente del equipo Ricardo Ravelo en un mensaje por Whatsapp.

En momentos de crisis, el silencio no es la mejor opción, mucho menos para una franquicia como la de los Tigres del Licey.

El Licey se debe al público y es una marca de alta reputación en la República Dominicana, podría decirse que marca país.

Pero la directiva del Licey se debe también a las decenas de hombres y mujeres que trabajan para ese equipo.

Y se deben también a las marcas que creen en esa franquicia y ofrecen respaldo millonario para que puedan jugar en el torneo de béisbol invernal de la República Dominicana.

Guardar silencio no debería ser una opción. ¿Qué necesitan tener toda la información y elaborar una respuesta adecuada? Podríamos estar de acuerdo, pero eso no fue lo que dijo el presidente azul a Diario Libre. Lo que dijo fue que su estado de ánimo no estaba para responder o si usted quiere interpretar, que esa acusación no le merecía una respuesta.

Pero sí la merece, y mucho más en tiempos como los que vivimos hoy en día.

Y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana no debe dar la espalda y hacerse de oídos sordos ante una denuncia tan delicada.

Mucho menos dejar que sea el Licey que responda cuando le sea conveniente... si es que lo entiende prudente.

Ciertamente, el presidente de Lidom, Vitelio Mejía se encontraba fuera del país ayer, pero dudo mucho que Rob Manfred o Adam Silver hagan mutis por no estar en Nueva York si se produjese una noticia similar, pero relacionada con los Yanquis o los Lakers, mucho menos en tiempos en los que hasta con un mensaje de voz enviado por Whatsapp se puede resolver ese tema.

La pelota dominicana no debe ni puede “hacerse la loca” con este tema.