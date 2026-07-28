Moisés Hernández gana bronce y suma la sexta medalla del Taekwondo en Santo Domingo 2026

Moisés Hernández (izquierda), en una competencia internacional de Taekwondo. ( FUENTE EXTERNA )

Moisés Hernández aportó con una medalla bronce la sexta presea del Taekwondo para Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En un combate correspondiente a la categoría +87 kg de la rama masculina, Hernández superó con facilidad a su rival Santos Romero de Honduras con anotación de 8-0 y 9-0, lo que reflejó con claridad meridiana la facilidad con la que el atleta quisqueyano dispuso del taekwondista catracho.

Es la primera medalla de Hernández en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de que alcanzará plata y bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto (2015) y Lima (2019), respectivamente.

Sexta medalla

El bronce de Hernández, se suma al de Cristofer Reyes (-58 kg), Víctor Nahomy (-53 kg) y Pedro Martíez (-80 kg), así como a las dos preseas doradas de Wilfrido de la Cruz (-54 kg), y Bernardo Pie (-74 kg).