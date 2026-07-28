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Moisés Hernández
Moisés Hernández

Moisés Hernández gana bronce y suma la sexta medalla del Taekwondo en Santo Domingo 2026

Hernández superó por 2-0 al hondureño Santos Romero

  • Daniel Santana - Twitter
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Moisés Hernández gana bronce y suma la sexta medalla del Taekwondo en Santo Domingo 2026
Moisés Hernández (izquierda), en una competencia internacional de Taekwondo. (FUENTE EXTERNA)

Moisés Hernández aportó con una medalla bronce la sexta presea del Taekwondo para Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En un combate correspondiente a la categoría +87 kg de la rama masculina, Hernández superó con facilidad a su rival Santos Romero de Honduras con anotación de 8-0 y 9-0, lo que reflejó con claridad meridiana la facilidad con la que el atleta quisqueyano dispuso del taekwondista catracho.

Es la primera medalla de Hernández en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de que alcanzará plata y bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto (2015) y Lima (2019), respectivamente.

Sexta medalla

El bronce de Hernández, se suma al de Cristofer Reyes (-58 kg), Víctor Nahomy (-53 kg) y Pedro Martíez (-80 kg), así como a las dos preseas doradas de Wilfrido de la Cruz (-54 kg), y Bernardo Pie (-74 kg).

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Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. Es periodista especializado en deportes desde 1999.