Rob Manfred y Tony Clark, siguen apretando la tuerca

tephen King en su libro “La Cúpula” plantea que “La noche es más oscura justo antes del amanecer”. Sentencia que no tiene desperdicios para los que coleccionan madrugadas y lo encuentran todo cerrado.

Lo que está pasando hoy en la Gran Carpa, entre dueños y peloteros en la década del ’80 lo graficó de forma magistral Fernandito Villalona, el intérprete de “Amaneciendo” en el merengue “La Tuerca”: “Si siguen apretando la tuerca/ se puede correr la rosca”.

Y así luce el panorama de las Grandes Ligas en este litigio de millonarios y multimillonarios, que golpea a los aficionados del juego, el pobre fanático. Para aquellos que tienen la edad suficiente, este cierre patronal probablemente les traiga recuerdos de la huelga de 1994. Ahora, una huelga y un cierre patronal son dos caras de la misma moneda. Una huelga es un paro de labores iniciado por los trabajadores que serían los jugadores. Mientras que un cierre patronal es un paro iniciado por los propietarios. Entonces, esta vez, los propietarios tomaron la iniciativa de detener el béisbol.

Los propietarios iniciaron un cierre patronal y podríamos estar sin béisbol sin fecha definida.

En los deportes, ya sea béisbol, fútbol americano o baloncesto, mientras que los propietarios compiten entre sí para ganar juegos y ganar campeonatos, no buscan arruinar a los demás o comprarlos como en otros campos industriales. En cambio, en MLB los propietarios se necesitan mutuamente. Cada equipo necesita los otros equipos contra los que jugar. Y solo para ponerlo en contexto, Coca-Cola no necesita a Pepsi para sobrevivir. Pero los Yankees si necesitan a los Medias Rojas y los Orioles.

Si no tienen contra quién jugar, no hay producto. Y eso es lo que no entienden Rob Manfred y Tony Clark.

Un día como hoy 1948 - Stan Musial termina su disputa con los Cardenales de San Luis y firma un contrato de un año por $31,000. Musial, quien en 1947 bateó .312 con 19 jonrones y 95 carreras impulsadas, liderará la Liga Nacional con un promedio de bateo de .376 y 131 carreras impulsadas esta temporada.

1994 - Michael Jordan viene a batear por primera vez con el uniforme de los Medias Blancas de Chicago. Jugando en un juego de entrenamiento de primavera, Jordan enfrenta al lanzador de los Vigilantes de Texas, Darren Oliver.

2000 - Los Medias Rojas de Boston firman al primera base cubano Juan Díaz , quien fue declarado agente libre después de que los Dodgers de Los Ángeles lo firmaran ilegalmente.