La ausencia de Luis Castillo en el Clásico ya es oficial

Luis Castillo no estará en el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

Los Marineros de Seattle, específicamente el presidente de operaciones de béisbol del conjunto, Jerry Dipoto, anunció oficialmente que el derecho dominicano Luis Castillo no formará parte del equipo quisqueyano en el Clásico Mundial de Béisbol.

De acuerdo a Dipoto, se trató de una decisión de ambas partes.

Hace un par de meses, en esta misma columna, escribimos que los Marineros le habían prohibido a Castillo participar en el evento.

Realmente no se trató de una prohibición tácita, obviamente las cosas no funcionan así, pero luego de firmarlo por US$105 millones, Seattle le dijo a su lanzador que no querían que el lanzar en el Clásico.

Y Castillo respondió a la solicitud de su empleador, aceptando la petición de saltarse el evento del mes de marzo.

El gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, sabía que existía una negativa de los Marineros para que Castillo lanzara, aunque en ese momento trató de defender al pitcher... es algo normal.

Queda esperar ver cuáles son los otros 17 que tienen algún tipo de impedimento, ya sea físico o por voluntad de sus equipos o de ellos mismos para ausentarse del evento.

Lo que sí creo es que las Grandes Ligas deberían sincerarse un poco más con relación al torneo.

Esta será la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol, un torneo que ya cumple 17 años y que en cada edición enfrenta más necedades de organizaciones con sus jugadores.

No es un tema exclusivo que afecta a la República Dominicana. Venezuela está pasando por algo similar y probablemente Puerto Rico se tope con alguna limitación.

El equipo de Estados Unidos también, tomando en cuenta que entre estos cuatro mencionados es que se encuentra la mayoría de peloteros de la Gran Carpa.

No me hace sentido que un evento organizado por MLB encuentre tanto bloqueo de organizaciones de la misma liga.

Si tienen que cambiarle la fecha, cambiarle el sentido, cambiarle lo que sea, que lo hagan.

Todo el amante del béisbol equipara el Clásico Mundial de Béisbol con el Mundial de Fútbol, y nadie se imagina una Copa Mundial sin Lionel Messi o sin Cristiano Ronaldo a Kylian Mbappé porque su equipo profesional no quiera que participe. Eso no cuaja, para nada. l