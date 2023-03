Resultado histórico en el clásico del fútbol inglés

Anfield; estadio emblemático, templo del fútbol, se vistió de gala para acoger sobre su césped el pasado domingo a la edición número doscientos once del partido que concita la rivalidad más grande entre dos clubes en Inglaterra: Liverpool y Manchester United, equipos que acumulan entre ambos las páginas más exitosas en la historia de la liga inglesa y a los mejores representantes del fútbol de este país en Europa y en todos los rincones del planeta.

Un clásico entre aficiones de dos ciudades situadas al noroeste de la isla de Gran Bretaña, protagonistas de la Revolución Industrial, separadas apenas por cincuenta y seis kilómetros, que compiten también en aportes culturales, como en la música, The Beatles, The Smiths, The Stone Roses, Oasis, así como en desarrollo económico.

El juego encontró a dos equipos con presentes muy distintos, el United hace apenas una semana se consagraba campeón de la Copa de la Liga en Wembley, poniendo fin a una sequía de varios años sin títulos; eliminó muy bien al Barcelona en la Europa League y es tercero en el campeonato local.

El Liverpool, por el contrario, ha tenido un año muy por debajo, eliminado de las copas domésticas, tratando de salir de la mitad de la tabla en la Premier y con un pie y medio afuera de Europa, tras ser goleado por el Real Madrid en la ida de los octavos de la Champions. En el acervo filosófico del fútbol, sin embargo, se sabe muy bien que en los clásicos, y este es uno de verdad, no importa cómo lleguen los equipos en la tabla de clasificación.

Son partidos aparte, donde la historia y el peso de la camiseta hace que el jugador salte a la cancha con los dientes apretados; es ese compromiso del año, que cuando lo ves marcado en el calendario sabes que no se puede perder. Así salió el Liverpool a jugarlo y el resultado fue histórico. Desde la primera vez que se enfrentaron en 1894, ninguno había derrotado al otro con semejante diferencia en el marcador, fue una goleada de 7 a 0, lejos y por mucho el mejor partido de los de Jürgen Klopp en esta temporada. Una sandunga que vio revivir a un equipo cuyo mediocampo había dejado mucho qué desear, que supo neutralizar la eficiencia de Fred y Casemiro, y darle dinamismo a su gente de arriba para que aparecieran los goles de Núñez, Gakpo, Firmino y del egipcio Mohamed Salah, goleador histórico de este clásico.

Al final del encuentro, el « You’ll Never Walk Alone » acompañó el júbilo de una noche que los ‘scousers’ recordarán para siempre.