El Clásico Mundial de Béisbol, el gran negocio de la Major League Baseball

"Oculta, como en mágica alcancía, guardé felicidad para los dos, y cuanto una vez fue lo es todavía, que el sol del alma no es el sol de un día, ni es del tiempo, es de Dios." Nicolás Guillén “

El Clásico Mundial de Béisbol es un gran negocio de Major League Baseball, donde juegan como si fuesen marionetas con el nombre y los símbolos de los países que accionan en el evento.

El primer golpe que recibió la selección de la República Dominicana fue cuando le vetaron 18 jugadores del roster preliminar de 50 y luego con excusas de diferentes matices han bajado del barco a varias luminarias.

En el Clásico Mundial de Béisbol el país se juega su nombre y la dignidad de todo un pueblo. La filosofía de los chinos de la Época de Mao Tse Tung durante la guerra fría “de amistad primero, competencia después” hace rato que fue sepultada junto a su Libro Rojo.

Major League para este tipo de competencias con tantas restricciones, sobre todo en el capítulo pitcheo, el roster debe ser más abierto para aplicar un sube y baja con mandatos específicos, donde los equipos no pierdan la esencia competitiva.

La Major League Baseball (MLB) se ha convertido en uno de los imperios más ricos en el deporte; sin embargo, durante estos días, pareciera que tanto dinero y tanto poder los cegara para imponer sus reglas sin importar que está en juego el nacionalismo de cada país y en esta posición sin caer en chauvinismo no acepto el cliché de que “lo que es igual, no es ventaja”.

Muchas veces nos hemos preguntado, cuánto percibe la MLB, por usar la bandera y el nombre del país. Pues bien, la respuesta es fácil. Muchísimo dinero, al punto de ser uno de los eventos más rentables de la carpeta de eventos de esta empresa.

Sin embargo, con el sueño de los países no se debe jugar y sobre todo si el país no tiene una economía del modo G-20. El gobierno de Luis Abinader, el gobierno dominicano aportó a través de la Federación de Béisbol, $800 mil dólares (al RD$55.00 x $1.00) para el equipo que nos representará. Y no me vengan con el tumbao que eso es una “chilata”.

A pesar de la migraña que nos producen esas bajas, como “Dios proteje al inocente”, esperamos que Jeimer Candelario a partir del sábado 11 contra Venezuela a las 8:00 pm se convierta en el “papaupa de la matica” y convierta en triunfo en “Plátano Power”.

LOS BALKS EN NUMEROS: Los Balks aumentaron en las Grandes Ligas a 924 durante la represión de 1988 de 356 el año anterior, luego descendieron a 407 en 1989 y 288 en 1990. El total ha estado por debajo de los 200 anuales desde 1989 y fue de 122 el año pasado.

Un día como hoy 1923: La Legión Estadounidense de Nueva Inglaterra apela al Comisionado Kenesaw Mountain Landis para suspender los juegos matutinos en el Día de los Caídos. La solicitud es rechazada.

1924: El manager de los Rojos de Cincinnati, Pat Moran, muere de la enfermedad de Bright y es reemplazado en minutos por el entrenador Jack Hendricks. Moran se enfermó el 1 de marzo en un tren rumbo a los entrenamientos de primavera en Orlando, Florida, pero no vio a un médico durante tres días. Para entonces, su hígado y riñones casi habían dejado de funcionar.

1979: El Comité Especial de Veteranos selecciona a Warren Giles y al toletero Hack Wilson para el Salón de la Fama. Wilson fue un bateador de por vida de .307 en una carrera problemática de 12 años, pero tuvo una de las mejores temporadas de todos los tiempos para los Cachorros en 1930 con 56 jonrones, 190 carreras impulsadas, un promedio de bateo de .356 y un slugging de .723. Giles fue presidente de la Liga Nacional de 1951 a 1969.

2006: República Dominicana derrota 11-5 a Venezuela en el primer choque del Clásico Mundial de Béisbol. Adrián Beltré y David Ortiz conectan dos jonrones cada uno.

2013: República Dominicana le hace el trabajo fácil a Venezuela con una victoria de 9 a 3. José Reyes tiene cuatro hits y sus compañeros de equipo anotaron tres carreras ante el perdedor Aníbal Sánchez para enviar a los dominicanos en su camino en un juego empañado por la lluvia constante y una demora de una hora en San Juan, Puerto Rico. Los venezolanos guardan un minuto de silencio y lucen brazaletes negros en honor al recientemente fallecido presidente Hugo Chávez.