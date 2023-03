El Clásico Mundial de Béisbol tiene sus críticos

"“Si no quieres respuestas sarcásticas, no hagas preguntas pendejas”" Anónimo “

No todo lo que brilla es oro y en momentos en que la Major League Baseball le da caricias a la cartera por el éxito económico del Clásico Mundial de Béisbol en el Loandepot Park en Miami, con un promedio de asistencia por juego sobre los 30 mil fanáticos, el ex presentador de ESPN, Keith Olbermann, está que si lo cortan no bota de la colorá molesto por las estrellas de las Grandes Ligas lesionadas: Edwin Díaz, Freddie Freeman y José Altuve.

Olbermann descartó la importancia del Clásico y tuiteó: “El WBC es una serie de exhibición sin sentido diseñada para hacer que USTED compre otro uniforme, al diablo con la temporada real y dividir a los compañeros de equipo según el lugar donde se acostaron sus abuelas. ¡Cancélalo! Ahora”.

Por el corte irrespetuoso, el comentario ha tenido sus respuestas, sobre todo porque las lesiones son el pan nuestro de cada día entre los beisbolistas y por otro lado se vio obligado a cambiar el termino de sus “abuelas”, por lo de sus “antepasados”.

Hay muchas lesiones en los entrenamientos de primavera y también lesiones no relacionadas con el juego porque nada en esta vida es seguro, pero el nivel de competencia en el Clásico significa que posiblemente haya algunos riesgos elevados lo que ha llevado a una serie de restricciones para el torneo, y para algunos jugadores que deciden no participar.

Reportes de lesiones el domingo de jugadores en las Ligas de Toronja y el Cactus:

Brandon Nimmo (Mets) está semana a semana con un esguince de rodilla y tobillo derecho de bajo grado.

El mánager de los Gigantes, Gabe Kapler, dijo el sábado que Austin Slater está lidiando con una distensión en el tendón de la corva.

Andrew Vaughn (White Sox) está día a día con dolor en la parte baja de la espalda.

Josh Jung (Rangers) tuvo un accidente automovilístico menor el sábado y no jugó ayer en el partido contra los Angelinos.

Paul Blackburn (Atléticos) por una infección en una uña comenzará la temporada en la lista de lesionados de 10 días.

Pero de ahí a pedir que el Clásico Mundial de Béisbol sea cancelado por lesiones de jugadores, demuestra que Olbermann “defecó fuera del cajón”.

UN DÍA COMO HOY

1973: En una elección especial realizada por la Asociación de Escritores de Baseball de América, Roberto Clemente recibe 393 de 424 votos para ingresar al Salón de la Fama. La junta directiva del Salón de la Fama había renunciado a la regla de espera de cinco años para Clemente, quien murió en la víspera de Año Nuevo de 1972 junto con otras cuatro personas cuando se estrelló un avión que transportaba suministros a Nicaragua devastada por un terremoto. Su número 21 será retirado en Pittsburgh 17 días después.

1976: Leo Durocher, contratado para dirigir los Yokohama Taiyo Whales (Liga Japonesa), enferma de hepatitis y pide un retraso de cinco semanas en la presentación de informes. The Lip recibe un telegrama de las Ballenas Taiyo que dice: “Dado que el campeonato comienza en veinte días, es mejor que te quedes en casa y te cuides por el resto de la temporada”.

1989: La oficina del comisionado de béisbol anuncia que el mánager de los Rojos de Cincinnati, Pete Rose, está bajo investigación por acusaciones graves no identificadas.

2006: Japón anota cuatro carreras en el primer episodio y derrota a Cuba para coronarse campeones del primer Clásico Mundial de Béisbol.

2006: Los Medias Rojas de Boston intercambian al lanzador Bronson Arroyo a los Rojos de Cincinnati a cambio del jardinero Wily Mo Peña.

2006: Rymer Liriano, jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, sufre múltiples fracturas faciales cuando es golpeado por un lanzamiento de Matt West de los Dodgers en un juego de la Liga Cactus.