Sandy Alcántara busca igualar a Bartolo Colón en el 2006

"Ser rico no sirve de nada si no tienes salud y tener todo el poder en lo que te gusta no sirve de nada si no tienes libertad" Anónimo “

Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, ganó en el 2022 de forma unánime el premio Cy Young de la Liga Nacional, fruto de una temporada donde alcanzó marca de 14-9 y 2.28 de efectividad, en 32 aperturas una blanqueada y en 228.2 entradas, permitió 174 hits y ponchó 207, la oposición la bateó .212 con 0.98 de WHIP. Un año de ensueño.

Este año, 2023, es una estación de pesadillas y es que al nativo de Azua las victorias y las salidas de calidad no son parte de su menú. Su récord es de 1-5 en 9 salidas, donde en 57.0 innings, ha permitido 53 hits, 32 carreras limpias, 54 ponches y 5.05 de efectividad.

Esa actuación del 2023 de Sandy Alcántara nos hace recordar la temporada de Bartolo Colón en el 2006.

El Orgullo de Altamira ganó el Cy Young de la Liga Americana en el 2005 marcando el ritmo de la liga con 21 victorias y 8 derrotas para los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, pero una lesión al final de la temporada en el manguito rotador sufrido durante un partido de postemporada contra los Yankees lo arruinó en el 2006.

El desgarro molestó a Colón durante todo el 2006 cerrando la campaña con registro de 1-5 y 4.19 de efectividad.

En realidad, durante los siguientes cinco años fueron mediocres, mientras luchaba con gran dificultad para volver a cualquier forma cercana a estación del Cy Young. Colón, estuvo inestable en el 2007 con 6-8, 2008, 4-2; 2009, 3-6 y 2011, 8-10, con los Angels, Boston, White Sox y los Yanquis.

Bartolo pasó un tramo largo y difícil que incluyó un tratamiento de células madres, hasta lograr un regreso con Oakland en el 2012 con 10-9, pero el panorama se le oscureció cuando fue suspendido por 50 juegos por uso de esteroides.

Estas dos muestras, la de Bartolo Colón en el 2006 y en la actualidad la de Sandy Alcántara, demuestra que ganar el Cy Young no es la patente del éxito eterno.

Manuel Mota le suplía aceite de culebra a Roberto Clemente para frotarse sus brazos y la espalda, el "Pega Palo" fue un aliado de Alonzo Perry para conseguir vigor. Vamos a ver si un azuano da un viajecito a Palma Sola y le consigue una botella de la "Agüita de Liborio" para activarle el polo positivo.

1911: Se forma el equipo Nuevo Club en la casa de la familia Sánchez Lustrino en la calle Arzobispo Nouel.

1942: Ted Williams presta juramento en la Marina de los EE. UU., pero permanecerá con los Medias Rojas hasta que lo llamen al servicio activo.

1984: Mario Soto, estuvo a ley de un pitcheo para lanzar un no hitter en el Riverfront Stadium, cuando George Hendricks de San Luis en el noveno inning con dos outs y en conteo de 2-2 le disparó jonrón.

1988: Pedro Guerrero lanza su bate a David Cone después de ser golpeado por un lanzamiento en la derrota de los Dodgers por 5-2 ante los Mets. La "Negra Pola" fue suspendido por cuatro juegos.

1992: Felipe Rojas Alou dirige su primer juego en las Grandes Ligas con los Expos y derrota 7-1 a los Bravos de Atlanta.

1996: Los Atléticos de Oakland echan a perder a Dwight Gooden Day en la ciudad de Nueva York al conectar cinco jonrones, tres del asesino de los Yankees, Gerónimo Berroa, para vencer a los Yankees 5 a 1. Las cinco carreras, todas provenientes de jonrones solitarios, empata la marca de las Grandes Ligas.