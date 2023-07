24 años de la proeza de ponches de Pedro Martínez

"En mi niñez, detrás de cada niño bien educado, había una madre con una Samurai en mano" Anónimo “

Julio Jaramillo, cantante y compositor ecuatoriano, un real cuarto bate de la bohemia, tiene una canción emblemática titulada "Cómo te podré olvidar" y eso sucede conmigo y el Juego de Estrellas un 13 de julio de 1999, último del siglo XX, y del cual se cumplen hoy 24 años de la actuación dominante de Pedro Martínez en el Juego de Estrellas que todavía se hace difícil expresarlo con palabras, pero mucho menos olvidarlo.

Recuerdo que bien temprano llegamos a la fiesta de las Mayores en el Fenway Park, en su edición 70, como si fuésemos niños en un amanecer en un Día de Reyes. Y vaya regalo que recibimos, la obra maestra del "Orgullo de Manoguayabo" Pedro Martínez, en la que el legendario as de los Medias Rojas de Boston ponchó a cinco bateadores en dos entradas frente a los fanáticos del equipo de su ciudad.

La multitud en Fenway, donde no había espacio ni para un suspiro, estaba eléctrica esa noche cuando Martínez se robó el espectáculo al ponchar a los primeros cinco bateadores de la Liga Nacional que enfrentó.

Las víctimas de los ponches de Martínez incluyeron a Barry Larkin, Larry Walker y Sammy Sosa en la primera entrada y Mark McGwire y Jeff Bagwell en la segunda, para escribir en letras de oro en el libro de récords del Juego de Estrellas como el primer lanzador ponchar a los primeros cuatro bateadores y cinco en las dos primeras entradas, empatando un récord de la Liga Americana, para conducir al joven circuito a una victoria de 4-1 sobre la Liga Nacional.

Después del juego, toda la conversación giró en torno a Pedro Martínez quien fue nombrado el MVP del juego. Su desempeño generó comparaciones con Carl Hubbell, quien ponchó a cinco miembros del Salón de la Fama: Babe Ruth, Lou Gehrig, Jimmie Foxx, Al Simmons y Joe Cronin.

De este memorable juego no podré olvidar, la presencia de Ted Williams aquejado con problemas de salud a la edad de 80 años, que glorificó el estadio con su presencia en un carrito de golf, saludando lentamente a la multitud. Todos los presentes en el estadio se pusieron de pie como uno solo dándole una gran ovación y no hubo un solo presente que no dejara caer par de lágrimas.

Este Juego de Estrellas de 1999 unió en un mismo terreno al inmenso Ted y a Pedro El Grande.

Un día como hoy 1954: Las Estrellas de Oriente derrotan 8-7 al Licey con gran labor monticular de Carrao Bracho, quien lanzó juego completo. El héroe del partido fue Rafael –El Caballero- Valdez, quien disparó el hit de oro en el noveno.

1958: El tercer jonrón de Orlando Cepeda en tres días y el hit que anotó una carrera de Felipe Alou en el noveno, dan a los Gigantes una victoria de 6-5 sobre los Bravos. San Francisco ahora lidera a los Bravos por medio juego.

1971: Juan Marichal, en el juego de Estrellas en el Tiger Stadium, lanza dos entradas, cerrando sus actuaciones en estos clásicos con 18 episodios, récord de 2-0 y efectividad de 0.50.

1995: José Lima debuta con Detroit enfrentándose a los Angelinos de Anaheim permitiendo 3 carreras limpias en 5.1 entradas y saliendo sin decisión.

2021: La Liga Americana gana la 91.ª edición del Juego de Estrellas 5 a 2, sobre la Liga Nacional en el Coors Field de Denver, su octava victoria consecutiva. Vladimir Guerrero Jr. es el ganador del Premio Ted Williams como el Jugador Más Valioso del juego después de conectar un jonrón monstruoso en el tercero y conducir otra carrera, mientras que la estrella de dos vías Shohei Ohtani comienza como bateador designado y lanza una primera entrada perfecta para recibir crédito por el ganador.