Jonrón de Guayubín en México vivirá en la eternidad

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) ya está en marcha, una nueva temporada, donde los 20 equipos del circuito tienen energías y sueños renovados para quedarse con el trofeo de campeón.

El pasado jueves 11 de abril del 2024, se dio inicio a la Liga Mexicana con el encuentro entre Diablos Rojos y Pericos de Puebla. Un juego que contó con la presencia del petromacorisano Robinson Canó, de 41 años y 174 días. En su primer turno en el capítulo inicial conectó el primer hit y en la parte alta de la sexta entrada, con el marcador igualado a tres carreras, se enfrentó a los envíos de su compatriota Gabriel Ynoa, dándole un cuadrangular descomunal por el jardín derecho, en el estadio Hermanos Sedan, en Puebla.

En esa Liga Mexicana, Guayubín Olivo en 1959 tiene escrito un capítulo con factura de eternidad, por ser el único árbitro de béisbol que ha conectado un jonrón con las bases llenas.

Luego de actuar con los Cubans Sugar Kings, Olivo se incorporó a la pelota azteca con el equipo Poza Rica, conjunto que tenía dinamita en los bates de Elías Osorio, Aldo Salvent, Lotario Rodríguez, Asdrúbal Baró y cuando lanzaban Guayubín o Roberto Vargas, los Petroleros tenían más ofensiva todavía. Monterrey se medía a Poza Rica para una serie de tres partidos. Al comenzar el primer juego, sólo había llegado un árbitro de los asignados y a la hora de cantar ¡play ball!, los dos mánagers acordaron situar provisionalmente a dos jugadores.

El juego comenzó sin dificultades y las decisiones de los peloteros enganchados a árbitros llamaba la atención por la soltura como marcaban las decisiones. Monterrey, club visitante se fue arriba por dos carreras. Llegó el noveno y Poza Rica llenó las bases con dos outs y un débil bateador le tocaba agotar lo que podría ser el out 27, lo que motivó que el mánager convocara al árbitro oficial, el de verdad, y le dijo que iba a sustituir al árbitro de segunda base pues necesitaba usarlo como emergente. Como no había reglamentación de que este movimiento no se podía hacer, el mánager del club visitante no se opuso y fue entonces cuando bate en manos Guayubín Olivo se acercó al pentágono, luego de haber actuado durante ocho innings como árbitro de la segunda base. Olivo en su rol de emergente llevó el conteo a dos bolas y dos strikes y al siguiente pitcheo fletó una línea descomunal por el prado derecho que se llevó la verja, anotándose jonrón con las bases.

Al día siguiente, la reseña del juego y el box score consignaba que Guayubín Olivo había bateado de 1-1, jonrón, con 4 remolcadas y en el resumen final figuraba su nombre como árbitro. Este hecho se conoce en México como "el umpire que conectó un gran slam".

Un día como hoy 1963: Después de once turnos al bate sin conectar de hits, Pete Rose segunda base de los Rojos de Cincinnati, registra su primer hit en las Grandes Ligas, un triple ante Bob Friend de los Piratas de Pittsburgh.

1964: Los Yanquis de New York anuncian en Fort Lauderdale que Pedro González se quedará en el equipo como reserva del cuadro interior.

1984: Pete Rose, de los Expos de Montreal, consigue su hit 4.000, un doble ante el lanzador de los Filis de Filadelfia Jerry Koosman, para unirse a Ty Cobb como los únicos jugadores de Grandes Ligas en alcanzar los 4.000 hits en su carrera.

2001: Alex Rodríguez, de Texas, en la victoria de su equipo 13-1 sobre Oakland, dispara su jonrón 308 de por vida.

2005: Julián Yan, del equipo Tabasco en la Liga de México, dispara un jonrón 150 desde 1997, donde también jugó con los Rieleros de Aguascalientes.