¿Hubo chispas de racismo en los jonrones récords de Hank Aaron y Barry Bonds?

"Dios me dio un cuerpo sano y la habilidad para jugar béisbol y yo, irresponsablemente, no supe apreciarlo" Mickey Mantle “

Esta tarde viernes 9 de agosto, con la respiración contenida y los puños cerrados en menos de 50 segundos, este bitercio insular y parte de los vecinos estarán en modo 400 metros atentos a Marileydi Paulino y París con el Sena será también parte de la bohemia récord de la Gacela de Nizao.

Me pregunta Miguel Báez vía "X" si Barry Bonds fue víctima de racismo cuando dejó atrás a Hank Aaron en jonrones de por vida en MLB.

Vamos por parte. Cuando se escribe la historia del jonrón 715 de Hank Aaron hay que destacar y no con un resaltador lumínico, los tóxicos momentos que vivió tras la caza del récord de por vida de Babe Ruth.

En la obra "The New York Times Book of Baseball History", la crónica del periodista Joseph Durso fechada en Atlanta dice: "Estuvo ausente el comisionado Bowie Kuhn quien se excusó alegando un compromiso previo".

¿Esa ausencia fue un desplante racista?

Sea usted el jurado con el perdón de Alberto Amengual.

El 8 de abril de 1974, en el Atlanta Stadium y ante 53,775 aficionados, Hank Aaron concluyó la persecución para dejar atrás a Babe Ruth al conectar el jonrón 715, una línea frente a los envíos de Al Downing, de los Dodgers, en el cuarto episodio, momento que recuerdo por la descripción del batazo en la narración inconfundible e impecable de Luis Rafael Díaz (Lilín) en la Gran Cadena de la Calidad.

El martes 7 de agosto del 2007, frente al lanzador Mike Bacsik, de los Nacionales de Washington, en conteo de 3 y 2, siendo las 11:51 pm, en el AT&T Park en San Francisco, ante 43,154 fanáticos, Barry Bonds disparó el jonrón 756 para colocarse en el primer escalón en la lista de todos los tiempos.

Al igual que sucedió con Hank Aaron, el comisionado Bud Selig no dijo presente en la histórica noche de Bonds y no tuvo la delicadeza de mandar una excusa.

Hank Aaron cumplió su palabra de no estar presente y envió un mensaje grabado, un monumento a la mezquindad de un jugador que en su momento padeció al igual que Bonds todo tipo de persecuciones y vejaciones y que no entendió que los records se establecen para romperse.

¿Fue un acoso racista contra Barry Bonds?

Sea usted amigo Miguel su propio juez y como en la Tremenda Corte vena su sentencia.

En lo personal creo que sí hubo racismo con tufo de KKK y eso se palpa hoy con algunos chispazos del sector Trump contra Kamala Harris, que podría ser la primera mujer afroamericana en ser presidenta de los Estados Unidos.

Mientras esa "movie" de Kamala se vive en USA, nosotros aquí bailaremos de felicidad esta tarde pujando con la ayuda de Dios a subir al pódium bañada en oro a Marileidy Paulino.

Un día como hoy 1961: En el octavo episodio, Julián Javier, de San Luis, le conectó un jonrón con las bases llenas a Joe Gibbons de Pittsburgh. Fue el primer cuadrangular de Javier con las bases llenas.

1992: José Uribe, San Francisco, dispara su segundo jonrón de la temporada y el último de su carrera donde coleccionó 19.

1996: Luis Castillo, Florida, dispara su primer hit en las Mayores contra Robert Person, de los Mets.

1999: Por primera vez en las Grandes Ligas se conectan cinco jonrones con las bases llenas y los autores fueron Fernando Tatis II (San Luis), José Vidro (Montreal), Mike Lowell (Florida), Bernie Wiliams (Yanquis) y Jay Buhner (Seattle).

2010: El lanzador Marcos Mateo se convirtió en el dominicano 516 en debutar en las Grandes Ligas y lo hizo con los Cubs de Chicago.