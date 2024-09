Los Dodgers siguen favoritos para llegar a la Serie Mundial

"La vida es el examen más difícil. La mayoría fracasa por intentar copiar a los demás, sin darse cuenta que todos tenemos un examen diferente" Anónimo “

Si bien es cierto que "la pelota es redonda y viene en caja cuadrada" los que abren sus carteras y apuestan su dinero a un equipo como ganador, no creen en sentimentalismo, sobre todo en esta Era de la Inteligencia Artificial.

Estamos en la recta final de la serie regular de MLB, esto se termina, pero no se acaba, el domingo 29 de septiembre y cuando arrancó la temporada el 29 de marzo, las más cotizadas casas de apuestas, Bovada ES-US y Bet365 daban como favoritos a los Dodgers de Los Angeles para llegar a la Serie Mundial, los invadió una plaga de lesiones en su pitcheo, y a pesar de ese virus dominan la División Oeste con marca de 89-62, todavía aparecen cazadores de apuestas que favorecen a los Dodgers de Los Ángeles como los favoritos indiscutibles, sin menospreciar a los Padres de San Diego y las Diamantinas de Arizona que están tocándole la puerta en la carrera de la División Oeste de la Liga Nacional y a los Filis de Filadelfia como un sólido candidato para conquistar el banderín del viejo circuito.

¿Cuál es hoy la situación de la tropa de Shohei Ohtani?

Bueno, Yoshinobu Yamamoto está de regreso en la rotación, no parece que Tyler Glasnow vuelva a lanzar en el 2024 gracias a un esguince de codo. Clayton Kershaw ya está en la lista de lesionados y Walker Buehler no ha sido efectivo.

Una rotación de playoffs con Yamamoto, Jack Flaherty y alguna combinación de Buehler, Bobby Miller, Landon Knack y un Kershaw posiblemente saludable aún puede ser buena, pero hay muchos más interrogantes de los que se esperaban antes de la temporada.

Sin cantos de sirenas y sin recurrir a una bola de cristal, honestamente, esto es un testimonio de su profundidad.

¿Cuántos equipos podrían verse afectados por tanta incertidumbre y aún así estar en la contienda por la postemporada y figurar como favoritos para la Serie Mundial?

Les dejo la respuesta como tarea, en esta etapa donde nos agota un calor subsidiado por los predios del Pecucio y observando a los Filis de Filadelfia que están cocinando y no un sancocho, son el contendor más saludable de la Liga Nacional y podrían estar preparándose para una larga carrera en la postemporada. Faltándole 10 juegos por jugar, no incluye el resultado ayer, su registro era de 91 victorias, 60 derrotas y una ventaja de 8 juegos sobre los Mets de New York.

En las líneas de Bet365, los Filis están favoritos en las apuestas, pero en otras figuran en segundo y tercer lugar.

Y como decía Buck Canel en sus narraciones: "No se vayan, que esto se pone bueno".

Un día como hoy 1984: Tony Peña, receptor de los Piratas de Pittsburgh, dispara su primer cuadrangular con las bases llenas contra los Cubs de Chicago.



1993: Mariano Duncan, Filadelfia, batea de 5-2 y extiende a 18 su cadena de juegos seguidos dando de hit.



1995: Juan Guzmán, Toronto, pierde de los Yanquis 7-3, siendo su novena derrota en las últimas 10 salidas sin ganar y su sexto revés en línea.



1998: Alex Rodríguez, Marineros de Seattle, dispara su jonrón 40 para unirse a José Canseco y Barry Bonds con 40 jonrones y 40 bases robadas (40-40) en una temporada.



2002: Bartolo Colón, Expos de Montreal, vence a los Marlins y se convirtió en el segundo lanzador en la historia de las Grandes Ligas en ganar diez juegos en cada liga en una sola temporada, habiéndolo hecho también con Cleveland antes de ser traspasado a Montreal. Colón (El Orgullo de Altamira) se une a Hank Borowy, quien logró la hazaña para los Yankees y los Cubs en 1945.



2012: Alfonso Soriano, Cubs de Chicago, dispara su jonrón 30 de la temporada y el 370 de por vida y empata con Gil Hodges en el puesto 71 de MLB.