Lidom, Licey, Aguilas y Estrellas son culpables de este final caótico de la serie regular

"El tiempo es lento cuando esperas, rápido cuando vas tarde y mortal cuando estás triste" Anónimo “

La Liga Dominicana de Béisbol, los Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales, buscando unos dólares con los juegos de exhibición en New York. Miami y Puerto Rico provocaron este final de arroz con mango de la serie regular, donde el espectáculo ha quedado mal parado por no tomarse las previsiones de lugar que derivó en lo que sucedió el lunes en el Estadio Cibao forzando un juego donde no había las mínimas condiciones.

Si Anthony García hubiese bateado por terreno de nadie, la historia tendría otros argumentos, aunque reitero que ese terreno no era digno de un juego de profesionales.

Lo interesante del caso, que las Águilas Cibaeñas con esa derrota ponen su récord en 28-22 con sus 50 juegos jugados.

Las suspensiones son normales y las reasignaciones automáticas. Recordamos el torneo del 2016-17 donde se cancelaron 25 juegos por lluvia de la serie regular.

Una de las medidas para ajustar el calendario y el compromiso de la Serie del Caribe es la de jugar la serie final a 7-4 en vez de un 9-5.

Los siete juegos reprogramados, en vista de que una gran mayoría de los seguidores por el asueto de Nochebuena y Navidad se desconectó son los siguientes:

Jueves 26, Gigantes del Cibao recibirán a las 7:00 de la noche en el estadio Julián Javier a los Tigres del Licey partido que estaba para el cuatro de diciembre pasado.

Viernes 27 a las 7:30 de la noche, los Leones del Escogido enfrentarán a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya, estaba señalado para el 18 de diciembre pasado.

Sábado 28 se jugará una doble cartelera: El Escogido recibirá a los Gigantes a partir de las 4:00 de la tarde y los Toros del Este enfrentarán al Licey en el estadio Francisco Micheli a las 5:00 p.m. Ambos juegos estaban previstos para el 20 de diciembre.

Domingo 29 también habrá dos enfrentamientos que estaban para el 21 de diciembre. Las Estrellas recibirán en el Tetelo Vargas a los Tigres de Licey a las 5:00 de la tarde y, a esa misma hora, los Gigantes viajarán al estadio Francisco Micheli para medirse con los Toros.

Lunes 30 a las 7:15 de la noche se celebrará el partido entre Tigres y Leones en el estadio Quisqueya, un choque que originalmente estaba para el 23 de diciembre. Ese encuentro se disputará sólo si es necesario.

En lo individual, Aderlin Rodríguez ya tiene las apariciones obligatorias para optar por los premios oficiales de Liga Dominicana... JC Escarra dejó gratos recuerdos en las Águilas. Demostró un bate de respeto... La ausencia de Franmil Reyes es un duro golpe en este momento para los Leones del Escogido...Carlos Peguero factura 45 jonrones de por vida, líder de la franquicia...El Licey informa que el costo del abono de los nueve partidos del Round Robin para los palcos corporativos tendrá un costo de $18,000 pesos...Fernando Tatis III está metiéndole al bloque y anda con la cantante española Rosalía...

Un día como hoy 1974: Los jugadores de las Águilas y el Escogido se niegan a jugar en el estadio Quisqueya obedeciendo a un llamado de la Federación de Peloteros, debido a la no presentación de los importados en el Juego de Estrellas, las Águilas ganaron 2-1 y el lanzador novato del Escogido Raúl Ferreiras ponchó 12.

1974: Juan Espino es firmado por Epy Guerrero para los Yanquis.

1976: El Licey derrota 10-2 a las Estrellas de Oriente en San Pedro de Macorís y Jesús Rojas Alou le conecta hit al lanzador Gandell Camper el 700 de por vida.

1996: Osvaldo Virgil fue cesanteado como manager de los Leones del Escogido. Terminó dirigiendo el equipo Junior Noboa.