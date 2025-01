Licey impugna ante Lidom al lanzador Ruddy Hernández

"No sientas vergüenza de usar la misma ropa, no tener un gran celular o andar en un auto viejo. Vergüenza es aparentar algo que no eres" Pepe Mujica “

La guerra de guerrilla entre las guarniciones de los Tigres de Licey y los Leones del Escogido viene de bien atrás, por aquello de los eternos rivales y hoy se cumplen 68 años, de que el alto mando de la grey añil, impugnó ante la Liga Dominicana de Béisbol al lanzador Ruddy Hernández.

El Licey argumentó que Hernández no era dominicano, por lo que de ser inscrito tenía que ser como refuerzo. La Liga Dominicana de Béisbol rechazó la impugnación del club Atlético Licey.

Rudolph Albert Hernández Fuentes, fue un destacado deportista, que accionó en baloncesto y en especial en béisbol, en cuyo deporte se inició como jardinero y luego se convirtió en lanzador. Nació el jueves 10 de diciembre de 1931, en Santiago de los Caballeros, en Gurabito. Sus padres: el dominicano Rubén Néstor Hernández Polanco y la boricua Serafina Fuentes.

Después de pasar la primera infancia en su ciudad natal, sus padres lo llevaron a vivir a los Estados Unidos y allí estudió y practicó varios deportes. Estuvo en el Colegio Seton Hall, donde progresó con rapidez en el baloncesto y en béisbol y en ambas disciplinas tenía condiciones de sobra para distinguirse. En el baloncesto alcanzó un promedio de quince puntos por juego, integrando el equipo principal del colegio. En el béisbol bateó sobre los .300.

Rudy Hernández es el primer lanzador dominicano en participar en las Grandes Ligas con los Senadores de Washington el 3 de julio de 1960 frente a los Indios de Cleveland, laboró en 3 entradas, un hit, dos ponches y una transferencia, saliendo sin decisión, tenía 38 años y 206 días de edad.

En su debut subió a la colina de los sustos en el primero de una doble cartelera dominical en el Griffith Stadium de Washington ante 12,545 aficionados. Cookie Lavagetto, el dirigente de los Senadores llamó a Hernández para sustituir al abridor Bill Fisher para iniciar el sexto capítulo. El primer bateador que enfrentó fue al jardinero Chuck Tanner y lo dominó por la vía 4-3.

Su paso por las Mayores en 1960 y 1961 fue con los Senadores de Washington, 28 juegos como relevista y récord de 4-2, 4.12.

Hernández debutó en la Liga Dominicana con el Escogido, en la campaña de 1956-57, lanzó en 2.2 innings, ni ganó ni perdió y su efectividad fue de 3.38.

Su segunda presentación ocurrió en el torneo "Leonidas Radhamés", el cual se efectuó desde el 24 de octubre de 1957 hasta el 4 de febrero de 1958, donde los Leones continuaron haciendo historia y por tercer año en forma consecutiva se proclamaron campeones. En la Serie Regular su récord fue de 5-1, con efectividad de 0.77, la mejor de la justa. Lanzó en 46.1 innings y sólo permitió 4 carreras limpias. En la Serie Final, cuando los escarlatas vencieron a las Estrellas, logró dos triunfos y un salvamento en tres salidas, constituyéndose en el lanzador más valioso.

En la temporada, 1958-59, pasó a las Águilas Cibaeñas y con ellos se mantuvo jugando hasta el final de su carrera.

El 4 de enero de 1959, en 10 innings en el Estadio Cibao, las Águilas Cibaeñas derrotan 1x0 a los Tigres del Licey. Rudy Hernández, laboró los 10 actos, permitió 3 hits y se convirtió en el primer pitcher dominicano en lograr una blanqueada en el Estadio Cibao.

Un día como hoy 1957: Las Estrellas de Oriente anuncian su retiro del campeonato alegando cuantiosas pérdidas lo que obligó a una modificación del calendario.

1958: Dick Stuart, de las Águilas, le conecta jonrón a Claude Raumond de las Estrellas, su número 13 empatando con Pedro Formental que coleccionò esa cantidad en 1951.

1960: El Licey derrota 2x0 a las Estrellas Orientales, donde se produjo el primer gran duelo entre dos pitchers hermanos Guayubín y Chichí Olivo. Guayubín que lanzó por el Licey permitió dos hits.

1975: Winston Llenas, de las Águilas, eleva su total de remolcadas a 260 empatando con Felipe Alou.