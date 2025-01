Los pronósticos no son decretos y menos en series de 7 juegos

"No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad" Pepe Mujica “

Hoy se pone en marcha en el estadio Quisqueya-Juan Marichal, la serie final del campeonato José León Asencio 2024-25, entre los eternos rivales Tigres del Licey vs Leones del Escogido pactada a siete juegos por la Copa Banreservas.

Y la pregunta de orden: ¿Quién será el campeón?

Como es normal, las opiniones por las simpatías se radicalizan, se fanatizan, pero es importante que se entienda que los pronósticos no son decretos, son sugerencias que tienen el mismo efecto que las volutas de humo.

En este tipo de serie debemos tomar las estadísticas (numeritos), como marco de referencia, como un objetivo, no como un misil de uso destructivo contra el oponente.

Pondré como ejemplo la final de 1958-59 donde los Leones del Escogido era superior en numeritos a los Tigres del Licey en todos los aspectos y el resultado fue a favor de la grey azul.

Los Tigres del Licey se proclamaron campeones del torneo 1958-59 (Era de Trujillo), para cortarle el paso doble a los Leones del Escogido que habían ganado las tres primeras coronas en la Época de las Luces.

El pitcher zurdo Pete Burnside, bautizado por Rafael Rubí como "La Bicicleta" había hecho historia con los Leones del Escogido en la temporada de 1956-57, donde tuvo récord de 11 ganados, 6 perdidos, con 22 juegos lanzados. El 14 de febrero 1959, el estelar Pete Burnside, lanzando por los Tigres, cubrió la ruta completa, logrando el Licey su primera corona en la Época de las Luces al derrotar 3-2 al Escogido.

Cuando se inició la Época de las Luces en 1955-56, los Leones del Escogido, comandados por Red Davis, vencieron en la final 5-2 al Licey. Los rojos ganaron 1956-57 y 1957-58, para sumar tres en fila india.

En 1958-59 se pronosticó hasta barrida del Escogido, pero dentro de las líneas de cal la historia fue diferente como la describió en una décima Salvador Emilio Suazo, el olvidado poeta azul "El Tigre de Bengala".

En serie corta cada juego tiene un esquema diferente y aparecen lanzadores que como el sastre del campo que a cualquier hombre del pueblo le hace un flù. Reitero, que las estadísticas son como las tangas, que enseñan una parte, pero no el todo, emito mi vaticinio: Licey gana en seis.

Un día como hoy 1967: En el segundo juego de la final de Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido, en el Estadio Quisqueya, se escenificó un juego de 13 innings, logrando los melenudos el triunfo 3x2. Ricardo Joseph disparó su sexto jonrón y empató con Alonzo Perry con más tetrabases en una final. La victoria fue para Pedro (La Carpia) Reynoso y Fred Beene el derrotado.

1969: En el séptimo choque entre las Estrellas Orientales y Leones del Escogido, los rojos ganaron 7x3 y se coronan campeones, con el efectivo pitcheo del mexicano Vicente Romo, quien se anotó el triunfo.

1970: En el quinto desafío entre Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya, los felinos con labor monticular dominante de Mike Torrez blanquearon 1x0 a los cibaeños, y se anotaron su segunda victoria del play off.

1972: En el primer choque de la final Águilas y Licey en el Quisqueya. Los cibaeños ganaron 4x1, donde el derecho Secundino Almonte cubrió la ruta completa, con 9 hits permitidos y una carrera. Adrian Garrett disparó jonrón. Harry Parker fue el derrotado.

1973: Se inicia la serie final entre Estrellas Orientales y Tigres de Licey, en el Estadio Quisqueya, el derecho Pedro Borbón laboró los 9 innings para blanquear 2x0 a los Paquidermos. Mike Flanagan fue el derrotado.