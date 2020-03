$!Derby de Kentucky se pospondría hasta septiembre

El Derby de Kentucky se pospondrá de mayo a septiembre debido a los crecientes temores por la pandemia de coronavirus, de acuerdo a un reporte de prensa.

El diario Courier-Journal of Louisville, citando fuentes no identificadas, reportó el lunes que Churchill Downs pospondrá el Derby del 2 de mayo al 5 de septiembre, lo que sería la primera vez en 75 años que la carrera no se realiza en el primer sábado de mayo.

Un anuncio formal se dará a conocer el martes.