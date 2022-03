Iñaki Bea se compromete a llevar a otro nivel a la selección de fútbol

La vitrina de la selección masculina absoluta dominicana solo tiene participaciones en eliminatorias, pero escasean hasta los buenos resultados. Un mes antes de conocer los rivales en su próximo gran compromiso la Fedofútbol entrega este nuevo proyecto al español Iñaki Bea, un técnico que en su presentación ha sido tan sincero sobre su desconocimiento del balompié quisqueyano como ha rehuido a vender sueños.

Bea, de 43 años, conocerá el 4 de abril el grupo en el que jugará el equipo dominicano en las eliminatorias de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde los duartianos quedan en la segunda división, y para entonces espera tener identificado el plantel que en el verano tendrá sus primeros partidos oficiales.

“Es un reto apasionante venir a un país que no conocía, tenemos muchas conexiones entre España y este país. Es un reto bonito, tenemos mucho trabajo por hacer, por aprender”, dijo Bea.

Rubén García, presidente de la Fedofútbol, informó que el contrato es por dos años (hasta 2024), pero que aspira a llegar más allá, razón por la que se demoró ocho meses detrás de él.

“En la vida hay que hacer cambios, yo quería salir del confort, volar, en la vida hay que tomar decisiones y esta es una nueva oportunidad para mí, para llevar la selección dominicana a otro nivel, llevarla a Europa, mover mis conexiones, que los chicos vean y sientan el fútbol de Europa”, señaló el técnico alavés.

Se trata del octavo técnico en ocho años que tiene el seleccionado dominicano y segundo español, tras David González hacerlo en 2019. “Quiero que conozcan a la República Dominicana por su Selección y no solo porque sea un sitio para vacacionar”, dijo.

Como jugador, Bea jugó en la primera, segunda y tercera división de España en clubes como el Real Valladolid y Real Murcia. También tuvo un paso por la Bundesliga con el Wacker Innsbruck.

Indicó que quiere venir al principio con un equipo de gente suya, de su confianza, para traer esos conocimientos y luego entonces que los técnicos dominicanos puedan entrar en el proyecto.

“En principio esa es la idea, porque yo creo en los jóvenes, en las oportunidades y no creo que porque seamos de Europa somos mejores que los dominicanos, eso no es así, por eso queremos hacer una conexión, un trabajo de equipo, por eso quiero trabajar con jugadores locales y conjugarlos con los dominicanos que juegan en Europa, pero ojo no quiero que crean que el que juega en Europa está por encima de los que juegan en la Liga Dominicana”, clara.