El presidente del fúrbol francés dice que no dimitirá

Noel Le Graet afirmá que no dimitirá del cargo de presidente de la FFF, ante las acusaciones de acoso sexual. ( FUENTE EXTERNA )

Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), aclaró este martes que cumplirá su mandato íntegro hasta finales de 2024, en medio de rumores sobre su dimisión el próximo enero después de que un reportaje de So Foot apuntase a casos de acoso sexual y moral en la institución.

"Si no tengo problemas de salud, no hay ninguna razón para que pare. Estoy muy bien en mi puesto y todo el mundo me aprecia", dijo en una entrevista a L'Équipe.



A menos de dos meses del mundial de Catar, la polémica con el máximo responsable federativo se une al affaire de posible chantaje en el clan Pogba que salpica también a Mbappé, por un supuesto mal de ojo contra él.

So Foot publicó un reportaje de investigación, basado en fuentes anónimas, que muestra un "ambiente tóxico" en la FFF, con casos de acoso sexual y moral, de alcoholismo y de amiguismo. La revista apunta a que el propio Le Graet habría enviado mensajes SMS de connotación sexual a tres subordinadas.

Convocan a reunión Ante la magnitud del reportaje, la propia ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, tendrá una reunión con Le Graet este viernes.

Cuestionado por L'Equipe sobre la anomalías de funcionamiento de la FFF que relata So Foot, el dirigente federativo respondió con evasivas.

"No lo sé, no quiero hablar de eso, ya veremos más tarde", manifestó.

Le Graet, de 80 años, dirige desde hace 11 años la FFF. Su mayor logro fue el de vencer el Mundial de 2018.