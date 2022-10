VIDEO | La figura de Maradona aparece en altares, santuarios populares y pinturas callejeras

La muerte de Diego Armando Maradona propició infinidad de homenajes por toda Argentina. Su figura aparece en altares, santuarios populares y pinturas callejeras, unas muestras de idolatría que no compiten con la "inmensidad" de dos murales hiperrealistas inaugurados este fin de semana.

Estas obras, firmadas por los artistas argentinos Maximiliano Bagnasco y Martín Ron, forman parte de las celebraciones por el aniversario del 'Pelusa', quien este domingo cumpliría 62 años, al tiempo que pretenden inspirar a los argentinos en el camino hacia su tercera Copa del Mundo para sumar a las de 1978 y 1986.

"Cuando ya estás en el piso (después de pintar), verlo en la inmensidad... Me parece que eso es lo que emociona, ver a Diego cerca del cielo", asegura en una entrevista con EFE Bagnasco.

Bienvenido al país

La última creación de Bagnasco será una de las primeras imágenes que verá el turista extranjero que llegue por avión a Argentina: un impresionante mural de 40 metros de altura situado en el lateral de un edificio de Canning, municipio próximo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La familia del futbolista contactó con Bagnasco para confeccionar esta pintura, en la que se aprecia a un Maradona serio y "desafiante", enfundado en la camiseta albiceleste de los años 80.

""Diego es enfrentar y confrontar. Él siempre defendió a la Argentina y a cada camiseta que se puso. Eso me parece importante y creo que lo refleja esta mirada", expone." “

Acompañado por dos ayudantes, Bagnasco empleó aproximadamente 300 aerosoles y 40 litros de pintura en la elaboración de este mural, que ya se ha convertido en una parada obligatoria para los "maradonianos" de la zona.

"Cuando camino por la calle, los autos me pitan bocina, me dan las gracias por pintar a Diego, la gente me para y me muestra sus tatuajes de Maradona... Diego no solo me regaló su fútbol y todo lo que fue él, sino que después del 25 de noviembre (de 2020, día de su muerte) me regaló todas estas cosas que me pasan", relata con emoción.

Las "arengas" Del Diez

El camino más directo hasta la capital desde el aeropuerto internacional está en la autopista Riccheri y en su conexión con la avenida 25 de mayo, y en ese paso, repleto de vehículos a todas horas, puede admirarse el mayor mural de Maradona elaborado hasta la fecha.

"La ubicación tiene que ver con eso. No solamente es para el público maradoniano y los argentinos, sino que se convierte en un atractivo turístico, porque es un paso obligado para mucha gente que transita la ciudad", afirma a EFE su autor, Martín Ron, considerado como uno de los mejores muralistas del mundo.

Este gran lienzo de 1.600 metros cuadrados, emplazado en un edificio del distrito porteño de Constitución, también está cargado de simbolismo: la imagen escogida por Ron remite a la final del Mundial de 1990, en la que Argentina cayó por 1-0 ante la entonces Alemania Federal en el Estadio Olímpico de Roma.

"Maradona es un ser que genera empatía desde sus triunfos, pero también nos identificamos con sus derrotas. Eso es lo más argentino que nos puede regalar un Diego arengando en una final que no pudo ser", manifiesta Ron al hablar sobre esta obra, que requirió 800 litros de pintura y 25 días de trabajo para concretarse.

"Creo que es la arenga que necesitamos quienes transitamos por acá, que nos levantamos todos los días a laburar y agarrarnos el pan, y qué mejor esos días de frustración que tener la arenga del 'Dios', motivándonos para ir día a día a pegar la piña de la vida", agrega el muralista, cuyo trabajo también cuenta con el aval de la familia.

¿Una tercea estrella?

Dentro del hiperrealismo de sus obras, Ron se permitió el lujo de añadir tres estrellas al lado del rostro de Maradona: ¿un recurso estético o una referencia velada al Mundial de Qatar 2022, en el que Argentina podría sumar su tercera Copa?

"Hay un montón de señales divinas. Es el último Mundial de Messi y el primero desde que Diego no está; venimos haciendo una campaña exitosa con Scaloni, Boca salió campeón... Todo parece indicar que nos va a ir muy bien", pronostica Ron.

Cuando restan tres semanas para que ruede la pelota en Catar, Bagnasco reconoce que toda Argentina está "con la cabeza puesta en el Mundial" y confía en que su mural sea "un punto de encuentro para festejar" un eventual triunfo de la Albiceleste.

"Me pondría muy feliz ver imágenes de la gente festejando en este lugar", expresa Bagnasco, maravillado por su creación, la de un Diego Maradona que apoyará a su selección desde la "inmensidad" de los cielos.