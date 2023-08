El beso que empaña el histórico triunfo de España en la Copa del Mundo

El triunfo de España de la Copa del Mundo en la rama femenina será algo histórico: por ser la primera y por la implicación de un beso, que sin dudas acompañará el desfile de las flamantes campeonas.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, besó en la boca a Jenni Hermoso, una de las jugadoras del equipo y las alarmas, de inmediato, se incendieron en España, bueno y fuera de los límites del país campeón, que venció a Inglaterra en la final en Sídney el domingo.

The New York Times, CNN, ambos de Estados Unidos, L'Equipe (Francia) y The Guardian (Reino Unido) se encargaron de trompetear el tema. Dentro del país, ni se diga.

Y en las redes, ya no cabe más. Y pensar que lo aguantan todo.

El tema ha despertado asuntos legales como el "sí" o "sí". Un tema todavía fresco en ese país.

"Estomagante, machirulo, payaso", son algunos de los epítetos que se ha llevado Rubiales.

¿Y lo más resonante de todo?, están pidiendo su cabeza. Claro, no literal, pero sí del puesto que ocupa en una de las fedeaciones más importantes del mundo.

La Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, publica Europapress dijo a conocer que pide la dimisión de Rubiales por el hecho. "Su ejemplo debe ser impecable. Su irresponsabilidad e indecencia nos avergüenza", dice el organismo.

"Es horrible e inaceptable. No puedo entender cómo puede suceder y para mí es algo muy raro. Quiero que todo el mundo reaccione", fue el comentario de la capitana del equipo sueco, Caroline Seger, según publica Eurosport.

El federado, publicó el país, ha dejado saber que tiene sus intenciones de seguir al frente de la entidad que dirige.

En un curioso caso, el Javier Pérez Royo, un jurista español, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla desvió un tanto el tema para el que fue citado por un programa para referirse al punto.

"Lo que ocurrió en Sídney con la entrega de las medallas fue un acto constitutivo de delito", dijo el catedrático en una entrevista, que recoge @Triquiuela5.

Y agrega: "Lo que creo es que el ministerio fiscal debería de haber intervenido o intervenir inmediatamente. Sobre todo, teniendo en cuenta la posición de subordinación en que se encuentra la persona que recibió el beso sin consentimiento y que es subordinada del señor que se lo dio sexual a ver si un sexual".

Cuestionado sobre qué delito, respondió sin más: "de agresión sexual".



Las disculpas y las reacciones

En un comunicado, a través de un video, con duración de dos minutos, Rubiales tuvo que responder y ante la presión local e internacional y parte de sus disculpas la refiere así:

"Lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que, de manera muy espontánea, repito sin ninguna mala fe por ninguna de las dos partes", señala.

Además de señalar que se siente apenado.

Eso no ha sido suficiente para Rubiales.

Yolanda Díaz, líder de la agrupación política Sumar sigue "pidiendo la dimisión" del dirigente deportivo.

Y hay más: "Si él está entristecido, yo estoy a abochornada", dijo La escritora Premio Nadal 2022, por su obra ´Las formas del querer´.

"Verdaderamente abochornada porque además ese gesto repugnante, como digo, ha conseguido, pues prácticamente opacar una gesta maravillosa. Ha sido el señor rubiales el que ha aparecido en los titulares del New York Times de la CNN del Guardian, de L´equipe y me parece penoso".