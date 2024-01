Decisiones arbitrales en favor del Real Madrid generan controversia en España

La controversial decisión que favorecieron al Real Madrid este fin de semana resonaron más allá, después de que la potencia española evitó una vergonzosa derrota ante el peor equipo de la liga española.

Madrid se benefició de revisiones de video de tres segundos y anotó en el tiempo añadido para borrar un déficit de dos goles en la victoria 3-2 en casa el domingo ante el Almería, que es último. Con este resultado evitó perder puntos y dañar la posibilidad de conquistar el título.

Las decisiones anuladas fueron tan cerradas que quedaron abiertas a interpretación, incluyendo dos incidentes de mano, pero para el momento de la tercera decisión del VAR que benefició al gigante español se en detrimento de su rival, el juego ya era tema de conversación en el fútbol español.

"Alguien ha decidido que no podíamos ganar", dijo el defensa del Almería Marc Pubill.

"Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido", añadió Gonzalo Melero.

El técnico Gaizka Garitano indicó: "no tengo palabras para decir lo que ha pasado". Aclaro que no va a decir más para que no lo sancionen.

Las quejas fueron más allá del Almería —el club que pertenece a los saudíes y que no pudo terminar su racha de 21 encuentros sin ganar en la liga.

"Robo", cabeceó en su portada el diario de Barcelona Mundo Deportivo el lunes.

El presidente del Barcelona Joan Laporta criticó los incidentes durante el duelo en Madrid.

"Lo del Bernabéu fue una vergüenza", dijo el lunes. "El colectivo arbitral tiene que dar respuestas a unas presiones que hay durante toda la temporada. Si no lo hacen, nos dejarán inquietos".

La rivalidad entre el Barcelona y Real Madrid usualmente lleva a controversias con el arbitraje, ambos equipos se han acusado mutuamente de ser favorecidos por los oficiales. El año pasado el Barcelona fue acusado formalmente de pagar millones de euros a lo largo de varios años a una empresa que pertenecía al vicepresidente del comité de arbitraje.

En cambio los comentaristas en la televisión del Real Madrid dijeron que se hizo justicia el domingo y que las decisiones fueron correctas. El técnico del Madrid indicó que entendía por qué el Almería estaba molesto, pero que para él las decisiones fueron las correctas.

La liga española publicó los audios de la discusión del VAR —y que ha hecho todo este año— pero el Almería se quejó que el árbitro no recibió todos los ángulos de las jugadas.

Las discusiones sobre decisiones arbitrales seguramente seguirán en España, aunque el resultado final no cambie —Madrid sigue peleando por el título y el Almería sigue sin ganar.