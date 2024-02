El Santiago Bernabéu de Madrid acogerá un partido oficial de la NFL en 2025

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

El estadiode Madrid será la sede de un partido oficial de ladeen 2025, anunció de manera oficial Peter O´Reilly, Vicepresidente Ejecutivo, Club Business & League Events de la competición en una rueda de prensa celebrada en la ciudad estadounidense de Las Vegas.Junto a O'Reilly, que no ha concretado los equipos que se enfrentarán en ese choque, ha comparecido ante los medios Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del, quien mostró su deseo de que la alianza que une a ambas partes se prolongue de cara al futuro."Es un día importante para nosotros. La alianza estratégica que estamos presentando con lahoy va a ayudarnos a transmitir nuestros valores, nuestras marcas se van a globalizar aún más. Nuestro estadio esta a punto de concluir una de sus transformaciones más extraordinarias. Es uno de los templos del fútbol en el mundo y desde ahora será también un icono arquitectónico y uno de los recintos para el entretenimiento más importantes en Europa y en el mundo", señaló Butragueño en su discurso."Madrid es un ciudad abierta, cosmopolita y hospitalaria que recibe a sus visitantes de manera calurosa. Elsiempre ha estado orgulloso de ser uno de sus principales embajadores. Esta alianza con lanos va a permitir disfrutar de una de las competiciones más prestigiosas del mundo en una sede como el estadio, en la que millones de personas de todos los continentes han experimentado emociones muy intensas. Estamos convencidos de que lo que anunciamos hoy es el principio de un relación larga y duradera", añadió.Por su parte O'Reilly señaló en su introducción: "No podemos estar más emocionados de traer lo mejor de lay de nuestros equipos a más de 13 millones de apasionados aficionados en España; y de asociarnos con uno de los clubes de fútbol más grandes a nivel global como es el, en un estadio renovado de clase mundial. Madrid es una ciudad global en materia de cultura, entretenimiento, arte; con una rica historia deportiva".En el posterior turno de preguntas se le planteó la posibilidad de que se celebren duelos en otros estadios como el Civitas Metropolitano o el Camp Nou: "Hoy nos centramos en el. No nos cabe duda de que hay otros grandes clubes y estadios, en el país y alrededor del mundo, Tenemos un gran respeto por el resto de equipos y de ciudades, pero ahora es el momento adecuado con el socio adecuado"."Hoy nos estamos centrando en el acuerdo con el. Hay otras grandes ciudades, otros grandes estadios. Hemos hablado hoy sobre la importancia de tener un estadio de clase mundial reformado. Ese es un factor para comenzar cualquier conversación con el Barcelona, ahora o en el futuro. Esta es una situación en la que tenemos un estadio de clase mundial reformado, con un gran socio, en una gran ciudad. No podemos estar más emocionados con ello", indicó.Asimismo opinó que "la superficie de césped del estadioes de clase mundial"; que de momento no se plantean la creación de más franquicias ni en Estados Unidos ni en el extranjero; y que si los Chicago Bears jugasen allí en el 2025 lo harían como visitantes pese a ser una de las franquicias vinculadas a España.En este sentido desveló, sin concretar nombres, que el local saldrá de uno de los integrantes de la AFC, compuesta por 16 entidades entre las que se encuentran los Miami Dolphins, los Buffalo Bills, los New England Patriots, los Kansas City Chiefs o los Baltimore Ravens."En el 2025 los equipos de la AFC jugarán nueve partidos en casa y el equipo elegido saldrá de ahí. Estoy seguro de que no faltará interés por parte de las franquicias para jugar en Madrid gracias a esta asociación con el", señaló.Por su parte Butragueño subrayó: "Es un gran día para elcomo organización, nos hace ilusión esta alianza con la. Comienza con este partido, pero nuestra idea es que se vaya ampliando y que dure muchos años. Tenemos un enorme respeto por la, por lo que representa para el mundo del deporte y para este país, por su modelo de negocio. Tenemos la ilusión de que sea una relación muy duradera en el tiempo"."Laes una gran marca a la que admiramos y estoy seguro de que será una asociación muy provechosa. Estamos muy orgullosos de este acuerdo y de lo que haremos juntos en el futuro. Nuestro presidente está muy emocionado con esta oportunidad. Cuando vengan a Madrid haremos todo lo posible para que disfruten de una experiencia increíble y para que sientan que este acuerdo es bueno para ambas organizacionesQ, afirmó.Sobre el, comentó: "El estadio para nosotros ha supuesto un punto de inflexión en nuestra historia. Esta alianza fortalece la idea que tenemos de desarrollar el estadio con grandes acontecimientos y deseamos construir una relación de confianza con lay que dure muchos años porque estamos convencidos de que juntos podemos construir algo extraordinario"."Creemos que nuestro estadio es uno de los templos del fútbol mundial, está en el centro de la ciudad, es muy cómodo para los aficionados. Hemos desarrollado una tecnología muy novedosa que nos permite guardar el terreno de juego para organizar todo tipo de eventos y actividades en ese espacio del juego. Un objetivo era atraer y ser un centro de referencia para organizar acontecimientos como este", manifestó.En relación a los varios eventos deportivos internacionales que se celebrarán próximamente en la capital de España, apuntó: "Madrid está en un momento extraordinario, nos sentimos muy orgullosos de ser embajadores de nuestra ciudad y de nuestro país y el deporte es una plataforma extraordinaria para el fortalecimiento internacional de una ciudad"."Poder ofrecer un partido de laen nuestro estadio es una noticia sensacional para nuestra ciudad y nuestro país. El crecimiento de las ciudades tiene mucho que ver con lo que ofrecen a aquellos que las visitan, y Madrid está en un momento espléndido", agregó.Por otro lado reflexionó sobre el vínculo delcon Estados Unidos: "Venimos aquí cada verano. Es una gran experiencia para nosotros porque nos permite tener una gran relación con nuestros aficionados aquí. Es un país importante para nosotros y estamos encantados cada vez que venimos".