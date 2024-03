Junior Firpo gestiona que Mariano Díaz juegue con Dominicana

Junior Firpo no solo se integró al seleccionado nacional enfocado en jugar en los Juegos Olímpicos de París y en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. También gestiona que otras figuras de origen dominico que militan en Europa.

De acuerdo con una nota que publica As, diario deportivo español, el defensa ha contactado al delantero Mariano Díaz, quien hace una década jugó un partido amistoso con el elenco nacional, pero que desde entonces se alejó.

"Sí, he hablado con Mariano. Obviamente es un delantero que ha jugado en grandísimos equipos, que tiene un bagaje en Europa importante y que saber hacer lo más difícil del fútbol que es meter goles", dijo Firpo. "Por supuesto que me encantaría tenerlo aquí. Ya sabe que ya se lo he dicho varias veces pero espero tenerlo algún día con nosotros y si él desea venir aquí, seguro que todos lo esperaremos con los brazos bien abierto".

Junior zanjó en su rueda de prensa el regreso de Mariano con un mensaje al delantero del Sevilla: "Primero tiene que tenerlo claro, tiene que tener las ganas de estar aquí y de implicarse con este proyecto, y si es así pues bienvenido sea".

Firpo disputó los partidos del seleccionado dominicano ante Aruba (ganado 2-0 por los quisqueyanos en Santiago) y Perú, donde cayeron 4-1 en Lima. Se trató de la segunda ocasión en la que el jugador del Leeds United viste la franela nacional, tras hacerlo en 2014 en un amisto ante la olímpica de Brasil.

El delantero, ex del Real Madrid y que ahora pertenece al Sevilla, es uno de los objetivos de la selección caribeña para París. Pero los problemas musculares han complicado en los últimos meses su presencia en los terrenos de juego y continuidad en su carrera deportiva.

El principal problema de Mariano durante sus últimos meses son los problemas físicos. Con el Sevilla no juega desde finales del pasado mes de enero por una tendinopatía rotuliana que le impedía moverse con normalidad. Pese a regresar a los entrenamientos y empezar a trabajar con el resto del grupo, el técnico Quique Sánchez Flores, por el momento, es cauto con su regreso a las convocatorias.