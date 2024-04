Pedro Rocha tomará posesión como nuevo presidente de la RFEF de forma inmedidata

Madrid, 26 abr (EFE).- La Comisión Electoral de la Federación Española de Fútbol (RFEF) proclamó este viernes a Pedro Rocha como nuevo presidente, tras haber recibido el apoyo de la mayoría de los asambleístas, con 107 avales presentados de los 138 posibles.

La RFEF anunció el acuerdo de la Comisión Elctoral, reunida esta mañana, en base al calendario que fue establecido para este procedimiento, así como que Rocha, de manera inmediata, pasará a ejercer como presidente, según la Orden EFD/42/2024, de 25 de enero, que regula los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas y el Reglamento electoral federativo.

La Comisión Electoral apunta en su resolución que ambas normativas dictan que en caso de que solo se presente un candidato, como ha sucedido, esta procederá a la proclamación directa del único que lo haya hecho.

"Dado que solo se ha presentado un candidato a la Presidencia, el proclamado provisionalmente D. Pedro Ángel Rocha Junco, es imperativo que esta Comisión Electoral proceda a su proclamación directa", apunta, tras recordar que el recurso del presidente del Comité Nacional de Entrenadores (CENAFE) contra la candidatura de Rocha por no considerar válidos sus avales fue inadmitido por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "por falta de legitimación".

Este jueves, Miguel Galán anunció un nuevo recurso ante el TAD contra la resolución de la Comisión Electoral sobre la proclamación provisional de Rocha como único candidato el pasado día 12.

En su recurso, Galán afirma que el plazo para proclamar candidaturas definitivas no puede acabar este viernes como establece el calendario electoral y que, mientras el TAD no resuelva este nuevo recurso, no se puede nombrar presidente definitivo.

La proclamación oficial de Rocha se produce un día después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) anunciara la creación de una Comisión de Supervisión, Normalización y Representación para tutelar durante los próximos meses el funcionamiento de la RFEF "en respuesta a la crisis de la entidad y en defensa del interés general de España".

La Comisión que el CSD va a designar, con personas de reconocido prestigio de ámbitos como el derecho, el deporte y la economía, tendrá un nivel jerárquico superior a la RFEF, según indicó el organismo.

La Comisión Directiva del CSD tiene previsto reunirse el próximo día 30 para analizar la situación y decidir, en su caso, nuevas actuaciones en relación con el expediente disciplinario abierto por el TAD a Pedro Rocha, por extralimitarse presuntamente en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora.

También hace 24 horas la FIFA y la UEFA aseguraron que evaluarán si la creación de una Comisión de Supervisión, Normalización y Representación para tutelar a la RFEF puede afectar a su independencia, sin injerencias del gobierno.

Ambos organismos señalaron que "buscarán información adicional para evaluar hasta qué punto el nombramiento por parte del CSD de la denominada 'Comisión de Supervisión, Normalización y Representación' puede afectar a la obligación de la RFEF de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin interferencias indebidas del gobierno".

Pedro Rocha (Cáceres, 1955) asumió de forma interina la presidencia de la RFEF en septiembre ante la sanción temporal de tres meses que la FIFA impuso a Rubiales, por su comportamiento en la final del Mundial femenino que ganó España y el beso no consentido a Jenni Hermoso.

En aquel momento, Rocha era el único vicepresidente de la junta directiva de Rubiales, en la que era responsable económico desde 2020, y tras la dimisión de este -cuando la FIFA le sancionó tres años en octubre- el dirigente extremeño pasó a presidir la Comisión Gestora para convocar elecciones.

Tras haber presidido la Federación Extremeña desde 2013, el mes pasado anunció que no optaría a la reelección para ser candidato a la RFEF.

El pasado 12 de abril, día en que fue proclamado presidente de esta de forma provisional, la juez que investiga posibles contratos irregulares de la RFEF durante los últimos años aceptó, a petición de la Fiscalía, cambiar la condición de Rocha de testigo a investigado ante la falta de respuestas durante su declaración.

En este procedimiento en el juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, el lunes 29, está citado a declarar como investigado el expresidente Luis Rubiales.