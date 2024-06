Fanáticos latinoamericanos palpitan la Copa América de EEUU

Hace un año que Matías Celestino compró los pasajes de avión para viajar desde Buenos Aires a Estados Unidos a alentar a la campeona mundial Argentina en la Copa América. Tiene reservas de hoteles y entradas para los partidos, y en un almanaque va marcando día a día cuánto falta para el viaje.

Desde 2010, Celestino sigue a la Albiceleste donde quiera que juegue, incluyendo los mundiales de Sudáfrica, Rusia y Qatar. Y aunque la situación económica de su país y de su familia no es holgada, faltar a la Copa América de Estados Unidos no era una opción, mucho menos ahora que consiguió la visa de turista.

"Son prioridades que uno tiene, me privé de salir, de comprarme ropa, de comer afuera", expresó Celestino, un comerciante de lotería de 40 años al explicar el "gran esfuerzo" que realizó junto a su familia para poder apoyar al equipo. "Nosotros donde juegue la selección estamos ahí".

Celestino es parte de miles de hinchas del fútbol de América Latina que se aprestan a viajar para acompañar a las selecciones en el torneo continental que por segunda vez en su historia se realiza en Estados Unidos.

La cita entre el 20 de junio y el 14 de julio, en más de una decena de ciudades, se presta como un ensayo y termómetro de lo que será la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

A los fanáticos que lleguen de Latinoamérica se sumará también la diáspora en Estados Unidos, que acudirá a más de 14 estadios desde Los Angeles a Nueva York, pasando por Miami y Atlanta, para seguir 32 partidos.

La CONMEBOL, el ente rector del fútbol de Sudamérica y organizador del torneo, asegura que están "próximos a una cifra histórica" de asistentes. La anterior edición en Estados Unidos fue la del "Centenario" en 2016, una que atrajo 1,5 millones de espectadores en 32 partidos — un promedio de 46.000 por encuentro.

Los precios generales para los partidos varían, según los equipos y la ubicación, y por primera vez son dinámicos: cambian según la oferta y la demanda y pueden ir desde los 75 dólares para un asiento básico en la primera ronda, a por lo menos 700 dólares para la final.

Decenas de agencias ofrecen en sus páginas digitales en línea paquetes de viaje que se pueden personalizar según el presupuesto o los gustos de los fanáticos. Van desde poco menos de 1.000 dólares por persona para acceder a un duelo de la primera ronda con dos noches de hotel incluído, hasta más de 10.000 dólares para dos personas, dependiendo de la ubicación en los estadios, la categoría de hoteles, las excursiones y experiencias de lujo durante el partido.

Argentina — reinante campeona del mundo en Qatar 2022 y defensora del título continental tras consagrarse en Brasil en 2021 — y Lionel Messi — quizás en uno de sus últimos torneos internacionales — aparecen como las máximas atracciones.

Las entradas para ver Argentina son las más demandadas, dijo a la AP la CONMEBOL, que vende los tickets en su sitio web. El equipo de Messi inaugura la Copa frente a Canadá en Atlanta, el 20 de junio.

"Hay un gran número de seguidores de Argentina", expresó a la AP Felix Brambilla, el presidente de Overseas Travel, que vende paquetes vip. "Ellos son los que ofrecen el espectáculo en este momento. Hay un interés muy, muy alto".

Detrás de Argentina, también hay interés por Brasil, Colombia, Ecuador y México, aunque por ahora bastante menos de lo que se esperaba para los mexicanos, dijo Brambilla.

En Estados Unidos viven más de 60 millones de hispanos, más de la mitad de ellos (poco más de 37 millones) de origen mexicano. Los latinos de origen colombiano ascienden a 1,4 millón y los ecuatorianos a más de 800.000, mientras los brasileños son más de 400.000 y los argentinos alrededor de 300.000.

Al parecer muchos aficionados en México están desencantados con su seleccionado porque en el Mundial de Qatar el equipo se fue eliminado en primera ronda, algo que no les ocurría desde Argentina 1978. Y los reveses del Tri se han sucedido en el año y medio posterior.

Gabriel Galván, un abogado que no ha faltado a ningún partido de su selección desde el Mundial en Estados Unidos en 1994, sabe que muchos compatriotas han perdido la pasión por su seleccionado, pero igual viajará desde Ciudad de México para apoyar al Tri.

"Vamos a estar apoyando hasta donde llegue, y si no avanzamos vamos a seguir apoyando", expresó Galván, de 45 años, que ha acompañado a su equipo en más de 35 países y más de 230 juegos. "No criticamos al equipo, a los 11 que estén parados vamos a apoyar".

De acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol, hay unos 60 millones de aficionados a la selección viviendo en Estados Unidos, algunos de ellos estadounidenses hijos de mexicanos. Los organizadores de la Copa cuentan con que muchos van a acudir a los partidos, aunque se decidan a último momento.

Para algunos de los fanáticos que no viven en Estados Unidos, obtener una visa de turista que les permita viajar puede ser una preocupación.

"Eso (la visa) es lo que más ha bloqueado a la gente", aseguró a la AP Óscar Cruz, un hincha colombiano de 40 años que gastará unos 3.000 dólares para viajar y asistir a la primera fase.

Según Cruz, hay varios grupos de WhatsApp de hinchas colombianos que están emocionados con viajar, pero no todos lo lograrán por falta de visado.

El departamento de Estado dijo que está trabajando para facilitar un viaje seguro a los fanáticos que quieran asistir al torneo.

"No es necesario haber comprado boletos para eventos, haber hecho reservaciones de hotel o boletos de avión reservados para calificar para una visa de visitante", dijo a la AP un portavoz del departamento de Estado que pidió mantener su nombre en el anonimato, siguiendo la política del gobierno. Explicó que cerca del 40% de los viajeros que obtuvieron una visa de no inmigrante en 2023 no requirieron una entrevista en persona.

Entre octubre de 2023 y marzo de 2024 se emitieron casi 4,1 millones de visas de visitantes para negocios y turismo, una cifra récord. Casi dos tercios de ellas fueron emitidas en México, India, Brasil, China, Colombia, Argentina, República Dominicana y Ecuador, dijo el portavoz sin distinguir cuántas fueron por la Copa América.

Desde el ámbito de los alojamientos temporales aseguran que la demanda se ha incrementado.

De acuerdo con Airbnb, las vistas de alojamiento tuvieron un alza del 40% para los días de los partidos en los países que competirán en el torneo, en comparación con el año anterior. Los aficionados de Argentina son los que muestran el mayor interés, con un aumento del más del 200% en las vistas de listados de Airbnb, seguidos por los colombianos con un incremento de más del 90% y los mexicanos, con una suba del más del 50% en vistas de listados en las áreas de los estadios.

"Hemos tenido un incremento de visitas de todos los países que van a competir", expresó a la AP Carlos Olivos, jefe de comunicación corporativa de Airbnb para América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos.

Celestino, el hincha argentino, viajará por un mes, hasta el 15 de julio, con su hijo Benjamín Lionel, de tres años, su esposa y otros tres familiares.

"Hice el esfuerzo de poder ir y llevar a mi hijo porque no sé si Lionel (Messi) va a jugar en el Mundial... esperemos que termine de la mejor manera y que lo pueda ver a él levantar lo que yo vi en Qatar", dijo refiriéndose al trofeo ganador. "Un sueño".

Los periodistas de Carlos Rodríguez en Ciudad de México, Astrid Suárez en Bogotá y Débora Rey en Buenos Aires contribuyeron con esta información.