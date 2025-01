El Barcelona se estrella con empate 1-1 con el Getafe en la liga española

El Barcelona sufrió un golpe a su idílico inicio de año, después de empatar 1-1 en su visita a Getafe el sábado, con lo que hilvanó cuatro jornadas sin victoria en la liga española.

Jules Koundé abrió el marcador por el conjunto culé a los nueve minutos.

Mauro Arambarri emparejó al 34, en una de las escasas opciones de los azulones.

Los azulgranas se quedaron en la tercera posición con 39 puntos, cinco menos con relación al líder Atlético de Madrid, que más temprano perdió 1-0 ante el Leganés.

El Barça puede ver alejarse al Real Madrid (43), que recibe a Las Palmas el domingo.

El Getafe se ubica en la 16ta posición con 20 puntos.

"Es una pena el empate, hemos tenido el control del partido y en una ocasión nos meten un gol; es una pena", dijo Koundé.

Los culés llegaron con un par de triunfos marcando cinco goles en sus más recientes partidos de la Supercopa de España y la Copa del Rey, pero en el curso local, únicamente han obtenido seis puntos de los 24 más recientes.

El Barça quedó muy distante de sus mejores versiones en este inicio de 2025 con las goleadas ante el Barbastro (0-4, en tercera ronda de la Copa del Rey), Real Madrid (5-2, en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí) y Betis (5-1, en los octavos de final de la Copa del Rey).

El tanto tempranero de Koundé parecía deparar una nueva exhibición, sin embargo, pese al dominio y de jugar muy cerca del área rival, fueron incapaces de volver a celebrar una diana.

A los culés les volvió a pesar la visita al Coliseum, donde llevan cinco años sin triunfos luego de su última victoria (2-0) el 28 de septiembre de 2019. En sus últimos cuatro partidos ahí, sufrieron un revés y sacaron tres empates sin goles.

Previo al inicio, los jugadores del Getafe brindaron un pasillo a la salida al campo de sus rivales como un reconocimiento a su más reciente conquista de la Supercopa de España.

El Atlético de Madrid dejó su impresionante racha de 15 victorias en el césped del Leganés al caer 1-0, con lo que quedó expuesto a ceder el liderato del torneo local.

El zaguero Matija Nastasic logró un remate de cabeza desde el corazón del área a un tiro de esquina, con el que venció al arquero Jan Oblak para abrir el marcador a los 49 minutos.

Antoine Griezmann desperdició la oportunidad de igualar a los 89, luego de mandar afuera el cobro de un penal, que fue señalado después de la intervención del VAR.

"No hemos entrado bien. Había una energía muy apagada por parte de nosotros", dijo Oblak. "Después del gol, hemos tenido ocasiones, pero, cuando no entras como debes hacerlo y no hay energía como el partido lo pide, pues el gol luego no llega. No hemos estado bien".

El Atlético es líder con 44 puntos, uno más con relación al Real Madrid.

El Leganés, que el 15 de diciembre venció de visita 1-0 al Barça, marcha en la 15ta posición al contar con 22 unidades.

Después de perder ante el Betis (1-0) el 27 de octubre, los colchoneros comenzaron la mejor racha triunfal de su historia con 15 juegos, imponiéndose en ocho jornadas de liga, tres de Champions y cuatro de la Copa del Rey hasta antes de esta derrota.

El equipo del estratega argentino Diego Simeone no tuvo la contundencia que lo había acompañado a lo largo de su racha después que el argentino Julián Álvarez, cimbró el larguero en el primer cuarto de hora.

El francés Griezmann y el inglés Conor Gallagher también encontraron el marco en un par de remates antes de cumplirse la primera media hora, en la que dominaron a placer.

El serbio Nastasic se estrenó como goleador esta temporada, cuando se lanzó para rematar con la cabeza un tiro de esquina desde el corazón del área ante la displicencia de Pablo Barrios en el marcaje.

El árbitro Mario Melero López marcó un penal en los últimos minutos después de recurrir al video para ver una mano de los anfitriones dentro del área; sin embargo, Griezmann sacó un disparo que se escurrió a un lado para sufrir su primer penal fallado desde 2017.

El arquero Marko Dmitrovic preservó el triunfo pepinero cuando en la última acción tapó un remate dentro del área de Ángel Correa, que iba con dirección a las redes.

Con dianas de Saúl Ñíguez (minuto 59) y Dodi Lukebakio (88) el Sevilla venció 2-1 al Girona, que se puso al frente con un tanto de Arnau Martínez (36).

El triunfo deja al conjunto andaluz en la 9na posición con 26 unidades; Girona es 8vo con 28.

La victoria fue especial para Saúl Ñíguez, quien se estrenó como goleador con el conjunto andaluz.