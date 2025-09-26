Lamine Yamal, a punto de reaparecer

Lamine Yamal ha estado de baja desde el pasado 13 de septiembre a causa de molestias en el pubis, pero parece que está a punto de regresar. ( ARCHIVO )

El delantero Lamine Yamal, de baja desde el pasado 13 de septiembre a causa de molestias en el pubis, está a punto de reaparecer, según ha anunciado él mismo en sus redes sociales.

"Estoy de vuelta (Hey! I'm back)", ha escrito el delantero barcelonista junto con una serie de imágenes de algunos de sus goles de este curso.

Lesión de Lamine

Sin Lamine, que se lesionó en el último parón internacional tras una lesión con la selección española, el Barcelona ha ganado los cuatro partidos disputados: 6-0 ante el Valencia; 1-2 en Newcastle, 3-0 al Getafe y 1-3 en Oviedo.

Todo apunta a que estará disponible para el encuentro de este domingo ante la Real Sociedad en el estadio Olímpico de Montjuïc (18:30 CET/16:30 GMT), una buena prueba ante el compromiso de Champions de este miércoles también en la montaña olímpica ante el PSG de Luis Enrique.