Una exempleada y su pareja detrás del robo de relojes de lujo de Iker Casillas

La Policía Nacional española ha esclarecido el robo de cinco relojes de alta gama al exfutbolista del Real Madrid Iker Casillas y ha detenido a una empleada de su hogar y su pareja, al tiempo que ha recuperado dos de las piezas sustraídas.

Según informaron fuentes policiales a la agencia EFE, el caso fue denunciado el pasado 16 de octubre, y las detenciones se realizaron el martes 21 de octubre, apenas unos días después, cuando las autoridades descubrieron que ambos sospechosos planeaban abandonar el país de manera inminente.

El robo se produjo en el interior de la vivienda de Casillas, ubicada en la zona noroeste de Madrid. Entre las pertenencias sustraídas se encontraban cinco relojes de lujo con un valor total estimado en varias decenas de miles de euros, piezas de coleccionista que formaban parte del patrimonio personal del exjugador, conocido por su afición a la relojería.

Durante la operación, la Policía logró recuperar dos de los cinco relojes sustraídos, aunque continúa la investigación para dar con el paradero de los tres restantes. Las piezas recuperadas fueron halladas durante registros efectuados tras las detenciones, y se encuentran ya bajo custodia policial a la espera de ser devueltas a su propietario.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de los detenidos, aunque confirmaron que uno de ellos era empleado doméstico en la residencia de Casillas, lo que ha alimentado la hipótesis de que el robo fue un acto planificado con información interna.

El segundo detenido, presuntamente vinculado sentimental o laboralmente con la empleada, habría colaborado en la ejecución y el intento de posterior venta o traslado de los objetos robados fuera de España.

No ha concluído

La unidad de investigación especializada en delitos patrimoniales de la Policía Nacional continúa trabajando para recuperar los relojes restantes, así como para determinar si existe una red de intermediarios o compradores que podría haber participado en el intento de comercialización de las piezas en el mercado negro.

El propio Iker Casillas, que se retiró del fútbol profesional en 2020 y actualmente reside entre España y Portugal, no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente. No obstante, fuentes cercanas al exguardameta señalaron que el deportista se encuentra tranquilo y colaborando con las autoridades.

El caso ha generado gran repercusión mediática por tratarse de una figura emblemática del fútbol español.

Casillas, considerado una leyenda del Real Madrid y de la selección española, acumuló una destacada carrera con títulos como la Liga de Campeones, la Eurocopa y el Mundial de 2010.

Mientras la investigación sigue su curso, la Policía insiste en que el caso se encuentra abierto y que las diligencias continuarán hasta recuperar la totalidad de los objetos robados y esclarecer por completo la trama detrás del robo que afectó al exfutbolista.