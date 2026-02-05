Coca-Cola lanza en RD su plataforma oficial rumbo al Mundial FIFA 2026

Desde la izquierda, Paz Cereijo, Gerente General para Coca-Cola Caribe; Franklin de la Mota, Viceministro de Deportes; Alejandro de Herrera, Director General de Bepensa; Cesar de León, Gerente de Mercado de Bepensa y Virginia García, Directora de Marketing de Coca-Cola RD. ( FUENTE EXTERNA. )

Coca-Cola presentó en el país su plataforma oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una propuesta que busca conectar a los fanáticos locales con la emoción del mayor evento del fútbol global, a través de actividades, promociones y experiencias diseñadas para el mercado dominicano.

La iniciativa forma parte de la histórica alianza de la marca con la FIFA, que se extiende por casi cinco décadas y 12 ediciones del torneo.

"El verdadero corazón del fútbol late con las emociones y las experiencias compartidas de la gente. En Coca-Cola vemos que el fútbol es mucho más que un deporte; es una pieza fundamental de la cultura, un símbolo de unión, amor y pasión, y queremos integrar al pueblo dominicano a esta gran fiesta", dijo a Diario Libre, Virginia García, directora de marketing de Coca-Cola RD.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-182553-5b91cf19.jpeg Virginia García, Directora de Marketing de Coca-Cola RD. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Además, tres ganadores de un concurso tendrán la oportunidad de ver el trofeo original del Mundial, en Bogotá, Colombia, antes del inicio del torneo.

Como premio especial, dos fanáticos podrán ganar entradas para el partido 50 de la fase de grupos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-182555-e64ae505.jpeg Los amantes del fútbol podrán disfrutar de la experiencia del mundial en distintas actividades recreativas. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Coca Cola y su socio embotellador local, Bepensa Dominicana, desplegarán promociones locales que permitirán a los seguidores quisqueyanos del fútbol, ganar coleccionables, recargas de internet y participar de viewing parties y otras activaciones en sectores y ciudades del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-182554-63a435d0.jpeg Aspectos gráficos que acompañarán la campaña de Coca-Cola. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Conexión social

Por su parte, César de León, gerente de Mercadeo de Bepensa Dominicana, señaló que "como socio embotellador del Sistema Coca-Cola en la República Dominicana, en Bepensa vemos el fútbol como una poderosa plataforma de conexión social.

A través de la Copa Mundial de la FIFA, buscamos acompañar a los fanáticos dominicanos en este recorrido, creando experiencias auténticas que celebren la pasión, la emoción y la unión que solo el fútbol puede generar", dijo De León al destacar que junto a la Compañía Coca-Cola se ha trabajado en una plataforma a la altura de la grandeza de este evento golbal, pensada para ser vivida y recordada por los aficionados al fútbol en todo el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-182556-1f5de8f9.jpeg Como parte de las promociones, los fanáticos podrán adquirir el balón oficial Adidas Trionda. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Como parte de la campaña, la marca presentará tres piezas audiovisuales: "Bubbling Up", centrada en la anticipación previa al torneo; "Uncanned Emotions", con estreno previsto para abril de 2026, y "No Better Feeling", que acompañará el inicio de la competencia.

La plataforma incluye además la continuidad de la alianza con Panini, con una colección de stickers personalizada.