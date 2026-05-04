El juicio de Maradona continuará con testimonio de peritos que participaron en la autopsia

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con la declaración de peritos forenses que participaron en la autopsia que se le realizó al astro tras su muerte, el 25 de noviembre de 2020, debido a un paro cardiorrespiratorio.

La primera autopsia, realizada por una junta médica, concluyó que Maradona falleció como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundaria a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada".

Seis peritos que participaron de aquel procedimiento -Federico Corasanitti, Carlos Casinelli, Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Ezequiel Ventossi y Sebastián Zabala- declararán este martes en la séptima audiencia del juicio que tiene en el banquillo a siete profesionales de la salud.

En el primer juicio, anulado en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas, los especialistas brindaron detalles sobre las patologías del ídolo, quien sufría daños en el hígado, los riñones, los pulmones y el corazón.

Ventosi, perito toxicológico de la policía científica, confirmó el año pasado que no se detectaron alcohol ni drogas en la sangre del ídolo, a excepción de los medicamentos que tenía prescritos.

La audiencia de este martes seguirá a una intensa sesión el jueves pasado, en la que, por primera vez, declaró Carlos Díaz, último psicólogo de Maradona e imputado en el juicio.

En un extenso testimonio, Díaz aseguró que el ídolo argentino padecía de un trastorno bipolar y rechazó las acusaciones en su contra por parte de algunos testigos sobre la frecuencia y la duración de sus encuentros con el paciente.

Leopoldo Luque, neurocirujano, médico de cabecera de Maradona y principal acusado en el juicio, también declaró el pasado jueves y se refirió a los cuidados domiciliarios que el astro recibió antes de su muerte, eje central de debate en este juicio por considerárselos deficientes e inadecuados.

El médico aclaró ante el tribunal que lo convenido entre los médicos y los familiares del paciente fue "un tratamiento específico de rehabilitación en su domicilio" y no cuidados intensivos domiciliarios, lo que explicaría, en su criterio, la falta de aparatología médica en la casa.