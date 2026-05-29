El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicita al Salcedo FC por su histórico campeonato

Infantino cuando realizó el anuncio formal de que República Dominicana sería la sede del Copa Mundial de Fútbol sub 17 de la FIFA. ( ARCHIVO/ AP )

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó formalmente al Salcedo FC y a la Fedofútbol por la obtención del título de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

La comunicación destaca el esfuerzo del club celeste que conquistó la corona en su temporada de debut profesional al vencer al Cibao FC, quíntuple campeón vigente del circuito.

En la misiva, la FIFA también entrega una felicitación al presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, José Deschamps, por "su continuo apoyo, su trabajo y su dedicación al desarrollo del fútbol en su país".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/cartafifa-2d20fa73.jpg Carta enviada a la Fedofútbol, de parte de la FIFA. (FUENTE EXTERNA)

El próximo objetivo del Salcedo FC será en agosto cuando juegue la Caribbean Cup 2026 de la Concacaf, el torneo internacional de clubes de primer nivel más importante de la región del Caribe.

Los salcedenses verán acción el grupo B del torneo junto al subcampeón de la LDF, Cibao FC, los jamaiquinos Cavalier FC y Portmore United FC, y el campeón de la copa Shield de la Caribbean Football Unión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/salcedo-ensamble-inedito-que-pelea-la-cima-del-caribe-afbc43a9-2d2b27b0.jpeg Carlos Rossel, capitán del Salcedo FC, levanta la copa de campeones de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF). (FUENTE EXTERNA)

La FIFA en RD

La poderosa institución que maneja el fútbol a nivel mundial apuesta por el desarrollo del balompie en el país como quedó evidenciado en febrero pasado con el nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR), del que inauguró una primera etapa con una inversión de 4.8 millones de dólares.

Las instalaciones disponibles son: dos canchas con de grama natural, un edificio principal de dos niveles con capacidad para albergar dos selecciones con todo su personal completo, dos áreas de descanso y oficinas administrativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/120226--inauguracion-car-fedofutbol-056-ac5f0227-e753374b.jpg El CAR ya dispone de dos canchas de grama natural para las selecciones nacionales. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

También dispondrán de salón de reuniones, salón de prensa y capacitaciones, cocina, comedor, lavandería, baños y terraza.

La segunda etapa del proyecto, financiado a través del programa FIFA Forward, elevará el total de la inversión a US$ 10 millones, y está prevista para ser culminada en algún punto de 2027.

De cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, las selecciones nacionales (en femenino y masculino), ya han estado concentradas en el CAR y se espera que agoten otro calendario de prácticas durante este mes de junio.

Para los equipos dominicanos, el fútbol de Santo Domingo 2026 está programado entre el 29 de julio y el 8 de agosto.