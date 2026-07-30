El fútbol dominicano busca superar el cuarto puesto de Santiago 1986

Equipo nacional dominicano que competirá en el fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Con el balompié dominicano en la cresta de su mayor producción de talentos y resultados en su historia, la Sedofútbol masculina abre hoy ante Guatemala (7:00 p.m., Santiago) su aventura por cosechar el mejor resultado de su historia.

La tricolor está ubicada en el Grupo A en el que se medirá a México el sábado y a Venezuela el lunes. El grupo B está conformado por Colombia, Panamá, Costa Rica y Cuba.

La meta que se fijó el plantel dirigido por Marcelo Neveleff es superar el cuarto puesto de los Juegos de Santiago 1986.

A los jugadores del fútbol local: Edwin Frías, Nicolás Cruz y Javier Roces (Cibao FC); Joselvis Sánchez, (Delfines); Alan Martínez (Atlético Vega Real) y Carlos Sarante (que jugó para el Atlético Pantoja), se suman otros quisqueyanos que militan en el exterior.

Desde España llegan Lucas Bretón (juvenil del Málaga), Alejandro López (Rayo Vallecano), Adrián García Jáquez (Leganés) y Oscar León (Salamanca CF), Sergio Cuello (CyD Leonés) y Cristian Ciccone (UDC Txantrea).

De la MLS llega Israel Boatwright (Inter de Miami), entre tanto que Thomas O´Rourke y Johandy Balbuena juegan en el fútbol colegial estadounidense. Aidan Russell juega en un club de Nueva Jersey.

Completan la nómina Anthony Núñez (tercera división de Inglaterra), José Carlos Abreu (primera división argentina), Yordy Álvarez (Bolivia), y Luis Meneses (segunda de Uruguay).

Será la primera experiencia en competencias de ciclo olímpico de Neveleff, quien llegó en 2023 y dirigió la absoluta que se clasificó a Copa Oro 2025.

"Más allá del trabajo de campo, estamos construyendo un grupo muy unido, comprometido y convencido de que tiene la oportunidad de seguir haciendo historia para el fútbol dominicano" dijo Neveleff al ser consultado sobre la concentración del equipo que jugará todos sus partidos en la zona norte del país.

Los antecedentes

Esta es la octava participación de Dominicana en el fútbol masculino de los Juegos, tras haber estado en Panamá 1970, Santo Domingo 1974, Medellín 1978, Santiago 1986, Ciudad de México 1990 y las ediciones en San Salvador (2002 y 2023).

Precisamente en el 2023, la selección nacional estuvo en el grupo A, en el que perdió con México por 2-0, y empató a un gol con los anfitriones.