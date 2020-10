$!El Bayern hunde al Atlético de Madrid

El Bayern de Múnich empezó la defensa de su corona europea goleando 4-0 al Atlético de Madrid este miércoles en el inicio de la Liga de Campeones, con doblete de Kingsley Coman.

El francés abrió el marcador de disparo cruzado (28), al filo del descanso Leon Goretzka puso el 2-0 (41) y el francés Corentin Tolisso marcó de disparo lejano el 3-0 (66).

En la segunda parte, con un Bayern claramente dominador, Coman repitió de jugada personal poniendo el 4-0, que pone a los bávaros líderes del grupo A del torneo continental.

El vigente campeón de Europa dominó a un Atlético de Madrid, que se queda provisionalmente último de la llave, tras el empate 2-2 entre el Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú en el otro encuentro de la llave.

El equipo rojiblanco que había terminado la pasada Liga de Campeones cayendo ante el Leipzig, empezó el actual torneo continental cayendo ante un Bayern, que apenas dio opciones.

El Bayern “fue un equipo contundente que aprovechó sus situaciones de gol y en el fútbol la contundencia la paga”, dijo el técnico del atlético, Diego Simeone, tras el partido.

Los colchoneros dieron un susto cuando Luis Suárez no llegó por poco a un buen centro de Renan Lodi (3) nada más iniciarse el encuentro, pero fue un espejismo.

El Atlético empezó presionando, pero pronto se fue dejando caer atrás para buscar las oportunidades al contraataque, mientras el Bayern tomaba las riendas del encuentro.

Los bávaros avisaron con un disparo al palo de Niklas Sule (14), pero tendrían que esperar a la media hora de juego para superar a Jan Oblak.

Coman aprovechó un balón a la espalda de la defensa para abrir el marcador con un disparo cruzado (28).

El francés volvería a aparecer poco después para protagonizar una internada por la izquierda y pasar a Gortetzka, que hizo el 2-0 (41).

Ante el dominio alemán, el Atlético trató de penetrar por las bandas por donde aparecían Kieran Trippier, Renan Lodi o Yannick Carrasco.

El belga fue uno de los hombres más activos por la izquierda para intentar meter balones al área en un partido intenso, con rápidas transiciones.

El Atlético volvió a activarse tras el descanso, presionando con más intensidad y más arriba, buscando dificultar la salida de los alemanes.

El joven portugués Joao Félix, pareja de ataque de Luis Suárez este miércoles tras la lesión de Diego Costa, marcó con un disparo desde la frontal, pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego (47).

- El Bayern sentencia -

Aunque anulado, el tanto mostró al equipo rojiblanco que también podía hacer daño y los madrileños siguieron empujando, pero no fue la noche de Luis Suárez o Joao Félix, los hombres adelantados.

“No tuvimos la capacidad de ser contundentes en las situaciones que tuvimos para llegar al gol y ahí se fue el partido”, dijo Simeone.

Cuando mejor estaba el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich volvió a golpear para sentenciar el encuentro cuando Tolisso pescó un balón en la frontal del área y sacó un zapatazo desde lejos que supuso el 3-0 (66).

El tanto fue un mazazo para el Atlético, que veía como cada llegada del Bayern era una ocasión de peligro.

Coman volvió a aparecer para regatear a Felipe en dos ocasiones, quedándose sólo ante Oblak para hacer el 4-0 de disparo cruzado (72).

Con un marcador tan abultado, Simeone movió el banquillo metiendo a Vitolo y Ángel Correa por Suárez, muy gris, y Carrasco (75), buscando refrescar al equipo, pero los rojiblancos no encontraron la forma de penetrar la defensa bávara.

El Bayern, intratable la pasada temporada, no pudo empezar de mejor manera la defensa de su título europeo, mientras el Atlético no podrá descuidarse en su próximo compromiso contra el Salzburgo la próxima semana.

AUTOGOL DE TAGLIAFICO HUNDE A AJAX

La improvisada defensa de Liverpool respondió bien ante la ausencia del lesionado central Virgil van Dijk y con un gol de carambola derrotaron a domicilio 1-0 al Ajax. El lateral argentino Nicolás Tagliafico desvió a propia puerta un remate de Sadio Mané a los 35 minutos para el único gol del partido del Grupo C.

Por la misma llave, el volante argentino Alejandro “Papu” Gómez anotó un sensacional gol para que el Atalanta vapulease 4-0 al club danés FC Midtjylland. Su compañero Duván Zapata le habilitó en ese gol y el delantero colombiano también remeció las redes y participo, obra del también colombiano Luis Muriel.

Atalanta se estrenó en la Champions el año pasado y sorprendió al alcanzar los cuartos de final.

Luego de abrir el marcador a los 26 minutos, Zapata acomodó un balón para un latigazo de Gómez desde el borde del área a los 36.

Zapata held up the ball and laid it off to Gómez who thumped a fantastic shot into the back of the net from outside the area.

MAN CITY REMONTA

El penal del argentino Sergio Agüero puso en marcha la remontada del Manchester City para ganarle 3-1 al Porto por el Grupo C. El delantero colombiano Luis Díaz abrió el marcador a los 14 minutos para los visitantes, pero el “Kun” empató siete después tras una falta de Pepe sobre Raheem Sterling.

El lateral derecho Kyle Walker despejó acrobáticamente en la raya un remate que le hubiera dado la ventaja otra vez al Porto poco antes del descanso. Ilkay Gundogan adelantó al local a los 65 con una definición de tiro libre y el suplente español Ferrán Torres sentenció a los 73 tras tirar una pared con Phil Foden.

En la misma zona, el delantero egipcio Ahmed Hassan salió de la banca y marcó en los descuentos el gol con el que el local Olympiakos doblegó 1-0 al Marsella