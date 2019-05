Iker Casillas sale del hospital tras sufrir infarto

Iker Casillas recibió el alta del hospital CUF de Oporto, después de cinco días de sufrir un infarto.

A través de su cuenta de Twitter el ex capitán de la selección española dio la bienvenida al lunes de una manera muy particular al ritmo de la canción El Corazón contento, de Marisol.

“Hay que estar agradecido, porque he tenido mucha suerte. Quiero darle las gracias a mucha gente, me han hecho sentir querido. Hay que sacar una sonrisa de estos momentos, me emociono viendo a tanta gente que ha venido aquí. Quiero agradecer al hospital y al doctor Nelson, a Joao Carlos que fue la persona que me hizo el cateter. Quiero dar gracias por las miles de muestras de cariño en las redes y en diferentes ámbitos del fútbol. Habrá que esperar un par de semanas o un par de meses, la verdad es que me da igual. No sé qué será el futuro pero lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente. Gracias por la espera, nos vemos pronto. Puedo contarlo y vosotros podéis verlo”, dijo un Casillas, muy emocionado.