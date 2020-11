$!Una futbolista en España se niega homenajear a Maradona por “violador, pedófilo y maltratador”

Los homenajes a Diego Armando Maradona debido a su fallecimiento el miércoles pasado, se han presentado prácticamente en todo el mundo; sin embargo, hay quien decidió no sumarse a estas muestras de solidaridad hacia el exfutbolista argentino.

Paula Dapena, jugadora gallega de 24 años que pertenece al Viajes Interrías FF, equipo del grupo 1 de primera nacional de fútbol femenino en España, se sentó de espaldas al público a manera de protesta durante el minuto de silencio en memoria del argentino, en un partido amistoso ante el Deportivo Abanca, mientras las demás jugadoras guardaban el minuto de silencio.

Paula se encontró ya en el campo con la decisión de guardar un minuto de silencio por Maradona antes de empezar el encuentro y decidió no hacerlo. “Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no lo guardaría”, dice. Por ello se sentó de espaldas en el césped mientras compañeras y rivales mantenían el silencio por el ‘10’ argentino.

La futbolista de 24 años explicó su postura en entrevista con el sitio ‘pontevedraviva’: “Dije que negaría a guardar un minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero (sic) y maltratador y que si tenía que sentarme y dar la espalda, lo haría.