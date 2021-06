$!Gio Mambo gana clásico Sprinters en el V Centenario y el pool paga sobre los 8 mil pesos

Gio Mambo (7) corriendo para el establo Marianne y con la monta de Jimmy Jiménez se llevó este sábado el Clásico Sprinters en su versión de importados, corrido la pista del Hipódromo V Centenario donde el pool tuvo un dividendo de 8,072 pesos a los que acertaron los seis ganadores de la combinación (1-4-3-1-7-2), de igual modo los que obtuvieron cinco ganadores recibieron 249 pesos, por partes.

En la programación el pool de cinco (PK5) pagó 1,995 a la combinación (4-3-1-7-2) y el segundo pool de 4 (3-1-7-2) devolvió 1,000 pesos. La trifecta del clásico Sprinter (7-1-6-8) sufragó 2,690 pesos. Otro magnifico dividendo se produjo en la cuatrifecta (1-7-4-2) de la cuarta carrera que pagó 6,400 pesos.

Gio Mambo, entrenado por José Beltré y cerrando de favorito en las apuestas, se fue a luchar la primera posición inmediatamente abrieron los partidores junto a Run Cami Run (2) para luego soportar el avance que trajeron Mi Delirio PS (1) y el ejemplar I’m Toasted (6) que llegaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. El orden de los primeros cinco lo completaron el debutante Dakota’s Dude (8) y Run Cami Run (2).

Abriendo la cartelera ganó Rocci And Lissa (1), en la segunda Avalon (4), para la tercera triunfó Mal Querido (3); Our Little Julio (1) ganó la cuarta y El Gran Nacho (2) ganó la sexta. El jinete Carlos De León ganó tres ejemplares en la cartelera y llegó a 600 victorias en su carrera que inició en el año 2016.

Las carreras del V Centenario regresan el próximo martes 22 de junio con una programación de seis competencias. Las mismas se pueden seguir a través de Digital Visión (Canal 63) o la plataforma de You Tube del Hipódromo V Centenario.