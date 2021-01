La serie Gambito de dama bajo la visión de tres campeonas dominicanas del ajedrez

Muchas de las situaciones que Beth pasaba, “las viví tal cual como ajedrecista femenina. Siempre sobresales solo por el hecho de ser mujer en un deporte considerado para hombres, y si eres buena, te distingues aún más. Por otro lado, debido al constante estudio que requiere esta disciplina, en muchas ocasiones nuestros amigos y familiares harán comentarios como: “en la vida no todo es ajedrez”, como en cierta ocasión mencionó la madre de Beth al no entender la pasión y dedicación que caracteriza a todo ajedrecista destacado”.

Agrega que la popular serie de Netflix, Queen’s Gambit, ha sido una de sus favoritas. No es solo el hecho de su excelente elaboración, sino también “la forma en la que me sentí identificada con su protagonista, Beth”.

“Los ajedrecistas debemos estudiar tal como se hace en cualquier carrera profesional, y aún más, para poder avanzar. En adición a esto, la cascada de emociones por las que pasa un ajedrecista durante una partida es indescriptible. No conozco un ajedrecista competitivo que no haya llorado luego de perder una importante partida, y esto es brillantemente demostrado en el transcurso de la serie”, señala Paula.

Patricia Castillo

Campeona nacional de ajedrez de República Dominicana

Campeona panamericana amateur 2019

Esta jugadora de ajedrez recomienda a tan alto nivel la serie, excepto por lo del uso de sustancias en los ajedrecistas, que ella la comenzó a ver desde su lanzamiento, el viernes 23 de octubre y la terminó en la madrugada del sábado. La serie es solo del siete capítulos.

“Desde el momento de su lanzamiento cautivó mi atención. Definirla (la serie) es simple, es una obra de arte. Es lucha como es el ajedrez”, comunica Castillo a través de un vídeo.

Ella tiene su propio canal de YouTube, “Pattychess”, especializado en su deporte.

“Tiene su parte no muy grata, o no para mi gusto. La parte no tan grata es el uso abusivo de sustancia, que aunque eran legales en esa época, como bien relata la serie, realmente un ajedrecista de alto rendimiento anterior y en esta época, no necesita de sustancia para tener éxito en el ajedrez”.

Patty señala que ha visto muchas series y películas sobre el ajedrez, las cuales considera buena, pero Gambito de dama “tiene un detalle que realmente habla y describe muy bien lo que es el ajedrez, lo que es la lucha a nivel de competición. La lucha de la persona, lo que enfrenta dentro y fuera del tablero”.

Reconoce que la ambientación de la serie es muy buena y “no podía esperarse menos, ya que el asesor de la serie es Gary Kasparov, un excampeón mundial de ajedrez muy duro”.

Señala que es la primera serie que ve en que sí saben “cómo mover las piezas” y que citan nombres de ajedrecistas de gran nivel”.

Castillo advierte sobre un elemento que presenta el último capítulo y es cuando Harmon vence a su rival ruso y éste le besa la mano; además también los aplausos que se ven en la cinta. “Eso no se ve reflejado ni en el ajedrez de antes, ni de ahora”, además de que “ningún rival cuando pierde sale feliz”.