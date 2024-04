Candace Parker, dos veces MVP de la WNBA, anuncia su retiro del baloncesto

La leyenda del baloncesto femenino Candace Parker anunció su retiro en las redes sociales el domingo.

"Prometí que nunca haría trampa en el juego y que lo dejaría en un lugar mejor del que entré", publicó Parker en Instagram. "La competidora que hay en mí siempre quiere uno más, pero ya es hora. Mi CORAZÓN y mi cuerpo lo sabían, pero necesitaba darle tiempo a mi mente para aceptarlo".

Parker estuvo fuera de juego por una lesión en el pie durante la mayor parte de la campaña de 2023, la primera con Las Vegas Aces. Apareció en su último juego el 7 de julio.

"Esta temporada baja no ha sido divertida para un pie que no coopera", publicó Parker. "No es divertido jugar con dolor (10 cirugías en mi carrera), no es divertido saber lo que puedes hacer, si tan solo...no es divertido escuchar "ella ya no es la misma" cuando sé por qué, no es divertido aceptar el hecho de que necesitas cirugía OTRA VEZ".

Parker, de 38 años, es una de las atletas más condecoradas del deporte, ganando dos títulos de la NCAA en Tennessee en 2007 y 2008 antes de ser seleccionada con el puesto número 1 en el draft de la WNBA de 2008. Ganó campeonatos con Los Angeles Sparks (2016, MVP de las Finales), su ciudad natal Chicago Sky (2021) y las Aces (2023). También fue dos veces MVP de la liga (2008, 2013), siete veces All-Star de la WNBA, jugadora defensiva del año de la liga (2020) y dos veces olímpica (2008, 2012).

"Estoy agradecida de haber JUGADO UN JUEGO para ganarme la vida durante 16 años y, A PESAR de todas las lesiones, jugué al baloncesto", publicó Parker. "Estoy agradecida por mis familiares, amistades, compañeras de equipo, entrenadores, médicos, preparadores físicos y fanáticos que hicieron que este viaje fuera tan especial".