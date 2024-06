Estrellas de NFL y el espectáculo elogian a Brady en su ingreso a Salón de la Fama de Pats

Leyendas de la NFL y de la música y el espectáculo elogiaron este miércoles a Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, en la alfombra roja previa a la ceremonia que organizaron los New England Patriots para incluir su nombre en el Salón de la Fama del equipo.

Jon Bon Jovi, líder de la banda de rock que lleva su nombre, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2018 y ganador de múltiples premios, fue de los primeras personalidades que caminó por la alfombra roja para ingresar el Gillette Stadium, hogar de los Patriots, donde se llevará a cabo la ceremonia.

"Estoy feliz de todos los años que con él y el entrenador Belichick apoyé y celebré una y otra vez tantos títulos, por eso hoy es algo tan importante estar aquí en el Gillette Stadium donde grité tantas anotaciones y grandes momentos. Él es legendario", dijo el interprete de éxitos como 'It's my life', 'Say isn't so', o 'Legendary'.

Bill Burr, comediante, productor, guionista y actor estadounidense, conocido por su participación en la serie Breaking Bad, destacó los seis trofeos Lombardi que Brady le dio a los 'Pats' para ponerlo como el equipo más ganador de Super Bowls en la historia, junto con los Steelers.

"Lo que hizo él y lo que hicieron los Patriots no lo volverás a ver. No habrá otro equipo así. Un equipo que llega a nueve Super Bowls y gana seis. Es simplemente increíble. No creo que nunca volvamos a ver algo como lo que hizo este tipo", subrayó Burr.

Drew Bledsoe, histórico 'quarterback' de New England, también tuvo palabras para reconocer al máximo ganador de títulos en la historia de la NFL.

"Estar aquí y honrar a Tom con todos nuestros compañeros de equipo es realmente divertido. Estoy súper orgulloso de lo que ha hecho. Es algo especial y estar aquí para él, honrar sus logros, es muy importante para mí", señaló Bledsoe.

Además de las decenas de excompañeros que ayudaron a Brady a forjar su leyenda también desfilaron por la alfombra roja Robert Kraft, propietario de los Patriots; Nick Caserio; gerente general de Houston Texans; Josh McDaniel, exentrenador de Raiders; Jerod Mayo, entrenador en jefe de Patriots y la familia de Brady, encabezada por su madre, Galynn Patricia, su padre, Tom, y su hermana Julie.

La ceremonia de introducción de Tom Brady al Salón de la Fama de los New England Patriots se realizará más tarde