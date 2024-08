Patrick Mahomes dona 5 millones de dólares a la Universidad Texas Tech para terminar estadio

Patrick Mahomes, tres veces ganador del Super Bowl con los Kansas City Chiefs de la NFL, y su esposa Brittany, donaron cinco millones de dólares a la Universidad Texas Tech, su alma mater, para concluir la modernización de su estadio.



"No podríamos estar más orgullosos de anunciar este obsequio de Patrick y Brittany Mahomes. Estamos muy orgullosos de Patrick por todo lo que ha logrado y por cómo ha apoyado continuamente a Texas Tech a escala mundial", afirmó este jueves el director de atletismo de Texas Tech, Kirby Hocutt.



En reconocimiento a esta donación, la universidad bautizará como 'Patrick Mahomes' el área de paso que está próxima a terminarse en el Centro de Fútbol Americano Womble, la sala de reuniones de 'quarterbacks' del equipo y la oficina del coordinador ofensivo en el nuevo edificio de la Zona Sur del Jones AT&T stadium.



Antes de ser seleccionado por los Chiefs en la primera ronda del Draft 2017, Mahomes brilló entre 2014 y 2016 con los Texas Tech Red Raiders, con los que completó 857 envíos para 11.252 yardas y 93 anotaciones en esas tres temporadas.



A pesar de su éxito en la NFL, en la que ha ganado tres anillos de campeón, ha sido designado tres veces Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl, tiene dos designaciones de MVP de la temporada y seis selecciones al Por Bowl, el mariscal de campo mantiene la costumbre de ir a animar a los Red Raiders cada que tiene oportunidad.



Incluso el logotipo 'Gladiador' de la marca personal de Mahomes se ha convertido en un elemento habitual para los aficionados de los Red Raiders desde que Texas Tech acordó, en julio pasado, una asociación de 10 años para promocionarla.



"No hay un mejor embajador para Texas Tech Athletics que Patrick Mahomes. Desde que me contrataron aquí en Texas Tech, me ha resultado evidente cuánto ama Patrick esta universidad y el programa de fútbol", aseveró el entrenador en jefe del equipo de fútbol Joey McGuire.



Gracias a la donación del estelar de los Chiefs, Texas Tech anunció que los fondos recaudados para la remodelación llegó a 115 millones de dólares, con lo que superaron la meta inicial que era de 100 millones. EFE

